Alkolenker prallte gegen Lärmschutzwand

In Aurach am Hongar ist in der Nacht auf Donnerstag ein 17-jähriger Alkolenker mit über 1 Promille hinter einer Autobahn gegen eine Lärmschutzwand geprallt. Der junge Mann hat laut Polizei keinen Führerschein.

Der Unfall ereignete sich auf einer Straße in der Ortschaft Looh, die parallel zur Westautobahn verläuft. Ein Auto ist aus bisher unbekannten Gründen in diesem Bereich gegen die Lärmschutzwand geprallt. Die örtliche Feuerwehr war besonders rasch zur Stelle, weil sich der Einsatzort unmittelbar im Nahbereich des Feuerwehrhauses befand.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Einsatzort war der Lenker bereits außerhalb des Fahrzeuges. Er wurde von Rettungsdienst und Notarzt erstversorgt und anschließend ins Salzkammergutklinikum Vöcklabruck eingeliefert.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und führte die Aufräumarbeiten durch. Das Unfallfahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.

