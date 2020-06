Quadunfall zwischen Ehepaar

Am Freitag ereignete sich auf der B154 im Gemeindegebiet von Mondsee ein Auffahrunfall zwischen zwei Quads. Ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Zell am See ist mit seiner 48-jährigen Gattin kollidiert.

Das Paar war in einer Gruppe aus Quad- und Motorradfahrern unterwegs. In der Ortschaft Gaisberg kurz vor einem Kreisverkehr verloren sich die einzelnen Gruppenmitglieder aus den Augen. Das Ehepaar und ein weiterer Fahrer wollten gerade den Kreisverkehr verlassen.

Ungebremst in Heck geprallt

Der als Erster fahrende 50-Jährige bemerkte im Rückspiegel, dass der weitere Fahrer die falsche Ausfahrt gewählt hatte, weshalb er abrupt abbremste. Seine dahinterfahrende Frau beschleunigte jedoch nach Verlassen des Kreisverkehrs wieder und prallte ihrem Mann ungebremst ins Heck. Die 48-Jährige hob mit ihrem Quad ab und kam im Straßengraben zum Liegen. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde sie ins Doppler Klinikum Salzburg gebracht.