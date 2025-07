Am Frei­tag­mor­gen ereig­ne­te sich auf der A1 zwi­schen Mond­see und Thal­gau ein schwe­rer Ver­kehrs­un­fall mit einem Geis­ter­fah­rer. Zwei Per­so­nen wur­den ver­letzt, die Auto­bahn war in bei­de Rich­tun­gen gesperrt. Ein Groß­auf­ge­bot an Ein­satz­kräf­ten stand stun­den­lang im Einsatz.

Falsche Fahrbahn führt zu Frontalzusammenstoß

Gegen 4:30 Uhr am Frei­tag, dem 4. Juli 2025, fuhr ein Pkw-Len­ker auf der A1 West­au­to­bahn zwi­schen Thal­gau und Mond­see ent­ge­gen der Fahrt­rich­tung. Zwi­schen dem Bau­stel­len­be­reich der Anschluss­stel­len krach­te der Geis­ter­fah­rer fron­tal mit einem ent­ge­gen­kom­men­den Fahr­zeug zusammen.

Großeinsatz der Einsatzkräfte

Die Feu­er­weh­ren aus Mond­see, Gug­gen­berg (OÖ) sowie Thal­gau und Unter­dorf (Sbg) wur­den um 4:33 Uhr mit dem Alarm­stich­wort „Per­so­nen­ret­tung – Fron­tal­zu­sam­men­stoß mit Geis­ter­fah­rer“ zum Unfall­ort geru­fen. Auf­grund feh­len­den Pan­nen­strei­fens im Bau­stel­len­be­reich muss­ten man­che Ein­satz­fahr­zeu­ge über die Bau­stel­le zur Ein­satz­stel­le fahren.

Beim Ein­tref­fen der Hel­fer waren kei­ne Per­so­nen mehr in den Unfall­fahr­zeu­gen ein­ge­klemmt. Die Feu­er­weh­ren bau­ten einen Brand­schutz auf, unter­stütz­ten die Ret­tungs­kräf­te und rei­nig­ten die Fahrbahn.

Zwei Verletzte, Notarzthubschrauber im Einsatz

Zwei Per­so­nen wur­den bei dem Unfall ver­letzt. Die Not­ärz­te aus Mond­see und Vöck­la­bruck sowie das Rote Kreuz Mond­see küm­mer­ten sich um die Erst­ver­sor­gung. Eine ver­letz­te Frau wur­de vom Not­arzt­hub­schrau­ber Chris­to­pho­rus 14 ins Kran­ken­haus geflogen.

Vollsperre der A1 und drei Stunden Einsatzdauer

Wäh­rend der Ver­sor­gung der Ver­letz­ten und der Auf­räum­ar­bei­ten war die A1 in bei­den Rich­tun­gen kom­plett gesperrt. Der Ein­satz konn­te nach rund drei Stun­den been­det wer­den. Ins­ge­samt waren 97 Ein­satz­kräf­te, dar­un­ter 80 Feu­er­wehr­leu­te mit 11 Fahr­zeu­gen, vor Ort.