Verkehrssituation unterm Stein ist unerträglich!”

Vor allem an den Wochen­en­den und Fei­er­ta­gen ist die Situa­ti­on in der Traun­stein­stra­ße mitt­ler­wei­le inak­zep­ta­bel und für die Anrai­ner­schaft uner­träg­lich. Es besteht aku­ter Hand­lungs­be­darf. Die Gmund­ner Stadt­po­li­tik will jetzt Akzen­te set­zen.

Die ÖVP Gmun­den hat ein Kon­zept ent­wi­ckelt, das heu­te im Ver­kehrs­aus­schuss der Stadt­ge­mein­de prä­sen­tiert und dis­ku­tiert wird sowie anschlie­ßend in der Sit­zung des Gemein­de­ra­tes am 6.7. beschlos­sen wer­den soll.

“Vor allem Tou­ris­mus­re­fe­rent Wolf­gang Schlair und Finanz­re­fe­rent Tho­mas Höpolt­se­der haben mit enor­mem Enga­ge­ment und in enger Koope­ra­ti­on mit der Stadt­po­li­zei, Anrai­ner­ver­tre­tern und den so wich­ti­gen Gas­tro­no­mie­be­trie­ben wesent­li­che Punk­te erar­bei­tet. Dafür ein herz­li­ches Dan­ke­schön!”, so Bür­ger­meis­ter Krapf.