Weiße Fahne für die Praxis-Handelsschule Bad Ischl

Die 16 Schülerinnen und Schüler der dritten Klasse legten ihre Abschlussprüfung an der Praxis-Handelsschule Bad Ischl erfolgreich ab.

Mit ihrem Abschluss an der Praxis-Handelsschule haben die Absolventinnen und Absolventen neben einer umfassenden Allgemeinbildung und kaufmännischen Bildung auch ihre berufliche Ausbildung zum Bürokaufmann/zur Bürokauffrau abgeschlossen.

In ihrer dreijährigen Ausbildung absolvierten die Schülerinnen und Schüler auch mehrere Praktika bei verschiedenen Betrieben in der Region. Neben einem 150-Stunden-Pflichtpraktikum in den Sommerferien stand etwa in der dritten Klasse jeden Freitag ein Praktikum bei einem Betrieb ihrer Wahl am Stundenplan. Die Auswahl der Berufsfelder war dabei sehr breit gefächert und umfasste neben klassischen kaufmännischen Berufen wie Bürokaufmann, Steuerassistent, Versicherungskaufmann oder Verkäufer auch Berufsfelder im Bereich der medizinischen Dienste, Kindererziehung bis hin zum Hoch- und Tiefbau. Dabei konnten die Schülerinnen und Schüler wertvolle praktische Erfahrungen in unterschiedlichen beruflichen Bereichen sammeln und so ihre Stärken und Interessen entdecken. Aber auch für die vielen Praktikumsbetriebe war dies eine gute Möglichkeit, ihre potenziellen neuen Mitarbeiter näher kennenzulernen.

„Viele meiner Schülerinnen und Schüler haben durch ihre Praktika bereits ihre künftige Arbeits- oder Ausbildungsstelle gefunden“, freut sich daher Klassenvorstand Mag. Erich Marehard, dass die unterschiedlichen Praktika und vielfältigen Kontakte zu Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern sowohl von den jungen Menschen als auch von der Wirtschaft sehr positiv angenommen wurden.

Ihre Abschlussprüfung erfolgreich abgeschlossen haben: Albona Ahmetaj, Bad Ischl, Haris Begovic, St. Gilgen, Simon Eisl (mit ausgezeichneten Erfolg), Abersee, Matteo Fieg, Fuschl, Maximilian Hinterberger, St. Wolfgang, Simon Hötzinger (mit gutem Erfolg), Frankenburg, Herwig Linsmayer, Bad Ischl, Lukas Lugonjic, Bad Ischl, Moritz Mairhuber, Pinsdorf, Marvin Mattuzzi, Bad Ischl, Lukas Promberger, Ebensee, Haris Ragibovic, Bad Ischl, Gabrijela Rajic, Ebensee, Matthias Rieger, Fuschl, Laura Scheiblberger (mit gutem Erfolg), Bad Goisern, und Dario Topalovic, Gmunden.

In ihren Abschlussreden gratulierten der Klassenvorstand und die Prüfungsvorsitzende, Direktorin Susanne Mayr, den Erfolgreichen und wünschten ihnen für ihre Zukunft alles Gute. Dabei waren sie sich einig, dass die motivierten Absolventinnen und Absolventen von der Wirtschaft dringend gebraucht werden. Aufgrund der geltenden Hygienevorschriften konnte die Zeugnisüberreichung leider nur im kleinen Kreis und mit ausreichend Sicherheitsabstand stattfinden. Das obligatorische Gruppenbild musste daher leider entfallen.