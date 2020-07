12/24 Stundenregatta am Attersee

Vie­le Seg­ler, Viel Wind, Viel Regen

Die dies­jäh­ri­ge 12 / 24 Stun­den­re­gat­ta war durch Was­ser von oben gekenn­zeich­net. Über­ra­schen­der­wei­se gab es aber den­noch durch­ge­hend Wind und damit span­nen­de Wett­kämp­fe. Ins­ge­samt 144 Seg­ler auf 35 Boo­ten stell­ten sich der Her­aus­for­de­rung der 12 Stun­den Regat­ta. 20 davon mel­de­ten sich für Königs­dis­zi­plin den 24 Hours vom Atter­see.

12- und 24-Stun­de­re­gat­ta – die Kur­se, die Wer­tung

Alle Boo­te star­ten gemein­sam um 8.00 Uhr (am Sams­tag den 18. Juli). Dann geht es auf die gro­ße Run­de vom Club (UYCAt­ter­see) nach Stein­bach– Kam­mer– Club, dann auf die mitt­le­re Run­de vom Club nach Par­schal­len-Kam­mer- Club. Dar­auf folt­gen drei klei­ne Run­den Club- Weyregg ‑Kam­mer- Club gefolgt von noch einer mitt­le­ren Run­de. Abschlie­ßend wer­den sovie­le klei­ne Run­den gese­gelt bis die Zeit um ist – eben 12 oder 24 Stun­den. Gewon­nen hat das Schiff, das in der jewei­li­gen Zeit die meis­ten See­mei­len zurück­ge­legt hat; in zwei Wer­tun­gen, nach gese­gel­ten Mei­len und nach berech­ne­ten Mei­len (Yard­stick). Alle Schif­fe, die die 24 Stun­den fah­ren, neh­men auch auto­ma­tisch an den 12-Stun­den teil.

Das Feld macht sich auf den Weg

Der Start erfolg­te pünkt­lich um 8.00 Uhr früh, mit 35 Schif­fen an der Linie – davon 21 gemel­det für die 24 Stun­den – das größ­te Feld, das bis­her bei die­ser Ver­an­stal­tung an den Start ging. Das dürf­te auch dem Umstand geschul­det sein, dass auf­grund von Coro­na nur noch wenig Segel­ver­an­stal­tun­gen statt­fin­den konn­ten, und die Seg­ler daher in den Start­lö­chern scharr­ten.

Gegen 8.30 setz­te dann der Regen ein, der bis auf kur­ze, kaum nen­nens­wer­te Unter­bre­chun­gen die gesam­te Regat­ta durch­ge­hal­ten hat. Nach den Glut­hit­ze-Som­mern dürf­te der Wet­ter­gott offen­sicht­lich wie­der sei­ne Salz­kam­mer­gut­sei­te ent­deckt haben.

Die ers­ten 12 Stun­den

Das schnells­te Schiff, die Libe­ra mit der Mann­schaft um Tobi­as Böckl (UYCAt­ter­see) setz­te sich rasch vom Feld ab, gefolgt von einer Grup­pe mit Mar­kus Bösch (UYCAt­ter­see) auf der Esse, Hans Spitzau­er (UYCAt­ter­see) auf sei­ner Lago und Man­fred Schön­lei­ter (UYCAt­ter­see) auf der Bren­ta 30. Der Wind weh­te die meis­te Zeit aus Süd mit leich­ten Ein­spren­ke­lun­gen aus West mit Stär­ken von drei Kno­ten bis zu sie­ben Kno­ten. Am Nach­mit­tag zeig­ten dann die ers­ten Mann­schaf­ten Kon­zen­tra­ti­ons­schwä­chen. Mar­kus Bösch segel­te sich in ein Wind­loch und muss­te die Füh­rung der Ver­fol­ger auf­ge­ben. Andre­as Mathy ver­lor kurz­fris­tig drei Mann sei­ner Mann­schaft, die er wie­der ein­sam­meln muss­te und Hans Spitzau­er leg­te sei­ne Lago flach aufs Was­ser, und konn­te nur knapp einer Ken­te­rung ent­ge­hen. Auch einem mehr­fa­chen Olym­pia-Teil­neh­mer kann schon mal ein Hop­pa­la pas­sie­ren.

Die zwei­ten 12-Stun­den

Um 8.00 Uhr abends war dann für die ers­ten 15 Schif­fe Schluss – gemel­det für die 12-Stun­den­re­gat­ta. Zu einer Zeit, als der Him­mel den Was­ser­hahn wie­der ein wenig stär­ker öff­ne­te. Was dann 10 wei­te­re Mann­schaf­ten der 24-Stun­den dazu bewog, sich in die­sem Jahr mit den 12 Stun­den zu begnü­gen und den Weg in den tro­cke­nen und vor allem war­men Hafen zu suchen.

In der Nacht frisch­te dann der Süd­wind etwas auf. Auf der Libe­ra von Tobi­as Böckl waren alle Tra­pe­ze besetzt. Das Team spul­te kon­stant Run­de um Run­de ab und konn­te bis 8.00 Uhr früh einen Vor­sprung von knapp 10 See­mei­len (etwa 18 km) her­aus­segeln. 12 Stun­den davor lag die Libe­ra „nur“ knapp 3 See­mei­len vor dem Feld. Damit gewann das Team rund um Tobi­as Böckl nach gese­gel­ten Mei­len sou­ve­rän sowohl die 12- wie auch die 24-Stun­den.

Der Rekord ist gefal­len

Mit ihrer kon­stan­ten Leis­tung konn­te das Team rund um Böckl auch noch den Rekord der längs­ten Stre­cke regel­recht zer­trüm­mern. Anno 2017 segel­te Anton Kam­mer­stät­ter bei einer 24- Stun­den­re­gat­ta auf sei­ner Bren­ta 30 113,64 See­mei­len. Nun, nach drei Jah­ren schaff­te das Team von Tobi­as Böckl 119,83 See­mei­len und ver­bes­ser­te damit den Rekord um 6,19 See­mei­len – knapp 12 Kilo­me­ter oder die hal­be Län­ge des Sees. Eine Sen­sa­ti­on, ins­be­son­de­re unter die­sen Bedin­gun­gen.

Zu den wei­te­ren Ergeb­nis­sen

Der Sieg nach gese­gel­ter Zeit in der 12-Stun­den-Regat­ta ging an Mat­thi­as Poell (UYCAt­ter­see) auf sei­ner 22 m²-Renn­jol­le und der Sieg nach gese­gel­ter Zeit in der 24-Stun­den-Regat­ta ging an Chris­toph Nitsch (SVW-YS) auf sei­nem Tri­ma­ran Far­ri­er F9R.

Die Iro­nie der Ver­an­stal­tung: mit dem Mor­gen­grau­en zog sich der Regen lang­sam zurück und pünkt­lich um 8.00 Uhr in der Früh mit Ende der Wett­fahrt war der Wind wie auf Knopf­druck zu Ende und die Son­ne blin­zel­te schüch­tern durch die Wol­ken.

Foto: Sport Con­sult, Gert Schmid­leit­ner