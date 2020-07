Covid-19: aktuelle Situation St. Wolfgang | Stand 27.7.

Mitt­ler­wei­le sind 381 der 419 ges­tern im Zusam­men­hang mit St. Wolf­gang durch­ge­führ­ten Tests aus­ge­wer­tet. Gesamt sind nun seit Beginn der Tes­tun­gen vor Ort 62 posi­ti­ve Fäl­le zu Tage getre­ten. In Sum­me wur­den in St. Wolf­gang bereits 1183 Tests abge­nom­men.

Hier ein Gesamt­über­blick über die Betrie­be, in denen sich Covid-19 infi­zier­te Per­so­nen auf­ge­hal­ten haben bzw. im Ser­vice beschäf­tigt waren. Seit ges­tern kamen hier 3 neue Betrie­be hin­zu.

St. Wolf­gang „ 13er Haus“ (Markt 13)

13er Haus“ (Markt 13) „ W3 “ (Markt 30)

“ (Markt 30) „ See­vil­la“ (Markt 17)

See­vil­la“ (Markt 17) „ Hotel Peter“ (Markt 54)

Hotel Peter“ (Markt 54) „ Hotel Furi­an“ (Stern­al­lee 196)

Hotel Furi­an“ (Stern­al­lee 196) „ Piz­ze­ria Mira­bel­la“ (Markt 152)

Piz­ze­ria Mira­bel­la“ (Markt 152) „ Sca­la­ria“ (See 1)

Sca­la­ria“ (See 1) Strand­ho­tel Mar­ga­re­tha“ (Markt 67)

„ Gus­te­ria“ (Markt 8)

Gus­te­ria“ (Markt 8) „ Land­ho­tel Berau“ (Schwar­zen­bach 16)

Land­ho­tel Berau“ (Schwar­zen­bach 16) “ Weis­ses Rössl” (Markt (74)

Weis­ses Rössl” (Markt (74) “ Zum Weis­sen Hir­schen” (Markt 73)

Zum Weis­sen Hir­schen” (Markt 73) “ Huber­tus­kel­ler” (Markt 46)

Huber­tus­kel­ler” (Markt 46) Cafe Wall­ner“

„ Vital­ho­tel Wolf­gang­see“

Vital­ho­tel Wolf­gang­see“ Hotel Bürgl­stein (neu) (Schwar­zen­bach 19)

Hotel Land­haus zu Appes­bach (neu) (Au 18) Ort­schaft Ried/St. Gilgen/Bundesland Salz­burg „ Land­gast­hof Leo­pold­hof“ (Ried 8)

Land­gast­hof Leo­pold­hof“ (Ried 8) Bade­platz Post­alm­see Stro­bl (Bun­des­land Salz­burg) Gast­haus Kir­chen­wirt (neu) (Bürgl­stra­ße 2) Sons­ti­ge ADEG St. Wolf­gang (Markt 4)

St. Wolf­gang (Markt 4) Fa. Adler Bad Ischl (Archi­tek­tur­bü­ro, in Hotel gear­bei­tet)

Alle Mit­ar­bei­ter der neu hin­zu gekom­me­nen Betrie­be wer­den auch sei­tens des Lan­des Ober­ös­ter­reich getes­tet. Laut Mit­tei­lung der betrof­fe­nen Beher­ber­gungs­be­trie­be wur­den die vor­ge­schrie­be­nen Schutz­maß­nah­men ein­ge­hal­ten. Es wur­de ein Mund-Nasen-Schutz bei Kon­takt mit Gäs­ten bzw. Kund/innen getra­gen. Es wur­den auch alle wei­te­ren Mitarbeiter/innen der Betrie­be vor­sorg­lich getes­tet.

Gäs­te-Hot­line ein­ge­rich­tet

Wei­ters wur­de von der Gemein­de St. Wolf­gang in Abstim­mung mit der Bezirks­haupt­mann­schaft Gmun­den, dem Tou­ris­mus­ver­band und dem Land OÖ eine Gäs­te-Hot­line unter der Tele­fon­num­mer 06138/8003–11 ein­ge­rich­tet. Die­se hilft Ihnen bei Fra­gen ger­ne jeder­zeit wei­ter.

Gesund­heits­zu­stand genau beob­ach­ten

Per­so­nen, die sich im Zeit­raum vom 15. Juli bis dato in einem der obi­gen Betrie­be oder län­ge­re Zeit in der Regi­on mit meh­re­ren Per­so­nen in enge­rem Kon­takt auf­ge­hal­ten haben, wird prä­ven­tiv gera­ten, ihren Gesund­heits­zu­stand genau zu beob­ach­ten.

Im Fal­le auf­tre­ten­der Sym­pto­me wie Kurz­at­mig­keit, Hals­schmer­zen, Ent­zün­dun­gen der obe­ren Atem­we­ge, Fie­ber, tro­cke­nem Hus­ten oder plötz­li­chem Ver­lust des Geschmacks-/Ge­ruchs­sin­nes soll­te umge­hend die tele­fo­ni­sche Gesund­heits­be­ra­tung 1450 kon­tak­tiert wer­den.