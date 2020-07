Defekte Benzinleitung sorgt für Verkehrschaos in Bad Ischl

Frei­tag, 3. Juli 2020. Feu­er­wehr­ein­sät­ze im Isch­ler Stadt­ge­biet sind an Frei­ta­gen, auf Grund des hohen Ver­kehrs­auf­kom­mens, eine beson­de­re Her­aus­for­de­rung

Treib­stoff­aus­t­ritt vom Stadt­ge­biet bis Sulz­bach

Ein Fahr­zeug ver­lor auf Grund eines tech­ni­schen Defek­tes an der Ben­zin­lei­tung Treib­stoff. Der Len­ker zog eine Spur durchs Stadt­ge­biet, über die B145, bis zum Alt­stoff­sam­mel­zen­trum in Sulz­bach. Dort war End­sta­ti­on. Um 09:27 Uhr erfolg­te die Alar­mie­rung der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl, mit dem Ein­satz­stich­wort „Stadt­ge­biet, Ölspur“. Bei der Lage­er­kun­dung durch Ein­satz­lei­ter HBI Han­nes Stibl wur­de aber nach und nach das tat­säch­li­che Aus­maß ersicht­lich. Des­halb wur­den in wei­te­rer Fol­ge die Feu­er­wa­chen Rei­tern­dorf und Sulz­bach nach­alar­miert. Eben­so unter­stüt­ze die Kehr­ma­schi­ne des städt. Wirt­schafts­hof der Stadt­ge­mein­de Bad Ischl den Ein­satz der frei­wil­li­gen Hel­fer.

Gro­ße Men­ge an Ölbin­de­mit­tel not­wen­dig

Eine gro­ße Men­ge an Ölbin­de­mit­tel wur­de auf die ver­un­rei­nig­te Stra­ße auf­ge­bracht, damit der aus­ge­tre­te­ne Treib­stoff gebun­den wer­den konn­te. Das Ölbin­de­mit­tel wur­de nach Abschluss der Arbei­ten einer ord­nungs­ge­mä­ßen Ent­sor­gung zuge­führt. Um die Bin­de­ar­bei­ten ord­nungs­ge­mäß durch­füh­ren bzw. die Sicher­heit der frei­wil­li­gen Hel­fer gewähr­leis­ten zu kön­nen, muss­ten die Stra­ßen immer wie­der gesperrt wer­den.

Exe­ku­ti­ve sorgt für Ord­nung im Ver­kehrs­cha­os

Genau um die­se Zeit am Vor­mit­tag ist das Ver­kehrs­auf­kom­men im Stadt­ge­biet am höchs­ten. Die Exe­ku­ti­ve, sprich die städt. Sicher­heits­wa­che und die Poli­zei­in­spek­ti­on Bad Ischl, hat­te alle Hän­de voll zu tun, best­mög­lich eine Ord­nung in das sich aus den Arbei­ten resul­tie­ren­den Ver­kehrs­cha­os zu brin­gen.

Ein­satz­en­de nach 12:00 Uhr – vie­le Betei­lig­te

Erst um 12:15 Uhr konn­te der Ein­satz been­det wer­den. Neben der HFW Bad Ischl, der FW Sulz­bach und der FW Rei­tern­dorf, waren auch die städt. Sicher­heits­wa­che, die Poli­zei­in­spek­ti­on Bad Ischl, die Stra­ßen­meis­te­rei Bad Ischl und der städt. Wirt­schafts­hof im Ein­satz.

Foto: ff-badischl.at