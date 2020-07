FPÖ-Gesundheitssprecher Kaniak zu aktuellen Corona-Fällen im Bezirk Vöcklabruck

Pro­fes­sio­nel­les Vor­ge­hen der Behör­den und Acht­sam­keit der Bevöl­ke­rung erfor­der­lich, aber kei­ne Panik!

Bezirk Vöck­la­bruck — Der neu im Bezirk Vöck­la­bruck auf­ge­tauch­te “Clus­ter” in der Gemein­de Neukirchen/V. wur­de durch eine gemein­sa­me Über­nach­tung der Kin­der nach einer pri­va­ten Schul­ab­schluss­fei­er aus­ge­löst und ste­he in kei­nem Zusam­men­hang mit dem Schul­be­trieb.

“Die Schul­lei­tun­gen haben in ganz Öster­reich unter schwie­rigs­ten Bedin­gun­gen eine her­vor­ra­gen­de Arbeit geleis­tet. Nach wie vor gibt es kei­nen ein­zi­gen Coro­na-Aus­bruch, der auf eine Über­tra­gung in einer Schu­le zurück­zu­füh­ren ist,” hebt der Frei­heit­li­che Gesund­heits­spre­cher NAbg. Mag. Ger­hard Kani­ak aus Schörf­ling her­vor.

“Dass es nun im pri­va­ten Kreis bei einer Fei­er mit anschlie­ßen­der gemein­sa­mer Über­nach­tung vie­ler Kin­der zu einer Anste­ckung gekom­men ist, wäre ver­meid­bar gewe­sen. Den­noch bin ich mir sicher, dass kei­ne der betrof­fe­nen Fami­li­en absicht­lich eine Infek­ti­on in Kauf genom­men hat.”

Pro­ble­ma­tisch sei, dass die Tes­tung auch in die­sem Fall unver­hält­nis­mä­ßig lan­ge dau­ert. So müs­sen Kon­takt­per­so­nen vie­le Tage in Qua­ran­tä­ne blei­ben, bevor sie über­haupt ihr Test­ergeb­nis erfah­ren.

“Hier zeigt sich, dass die Ankün­di­gun­gen vom Gesund­heits­mi­nis­ter lee­re Ver­spre­chen sind, denn bereits im April hat­te Anscho­ber ver­kün­det, dass alle Kon­takt­per­so­nen bin­nen 48 Stun­den ihr Test­ergeb­nis bekom­men sol­len”, sieht Kani­ak Hand­lungs­be­darf.

Foto: FPÖ