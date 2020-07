Ischls Partygäste erhitzen die Gemüter

Lärmbelästigung und Ruhestörung

Seit Inkraft­tre­ten des Rauch­ver­bots in Gast­stät­ten müs­sen Par­ty­gäs­te vor die Wirts­haus­tü­re aus­wei­chen. Natür­lich führt das immer wie­der zu erhöh­ten Lärm­pe­geln und Ver­let­zun­gen der Ruhe­stö­rung.

Seit das Rauch­ver­bot in Gast­stät­ten Ende 2019 in Kraft getre­ten ist, müs­sen Rau­cher und Rau­che­rin­nen dafür nun vor die Türe gehen. Weil sich die Leu­te dabei gesel­lig unter­hal­ten, führt das oft­mals zu einem erhöh­ten Lärm­pe­gel – so wie auch rund um den Schröp­fer­platz (Stift­erkai) in Bad Ischl. Gehäuft befin­den sich vor allem jugend­li­che Par­ty­gäs­te auf den Stra­ßen vor den Gast­stät­ten.

Wenn die Nacht zum Tag wird – Par­ty­gäs­te erhit­zen die Gemü­ter

Da ab 22 Uhr Nacht­ru­he gilt, führt dies oft zu Ruhe­stö­rung und Lärm­be­läs­ti­gung bei den Anrai­nern, aber auch bei so man­chen Hotel­gäs­ten. Das Pro­blem ist bereits seit Mona­ten bekannt, es gab auch schon zahl­rei­che Anzei­gen und Ver­war­nun­gen, aber offen­bar haben auch die­se Maß­nah­men die nächt­li­che Unru­he nicht stop­pen kön­nen. Dies ver­är­gert in ers­ter Linie die Anrai­ner, die nachts schla­fen möch­ten, aber vor allem ist es auch image­schä­di­gend für den Kur­ort Bad Ischl.

Die­se Rück­sichts­lo­sig­keit soll nun ein Ende haben! Die WKO Gmun­den, setzt sich für die betrof­fe­nen Betrie­be ein und orga­ni­siert einen Run­den Tisch mit dem Bezirks­haupt­mann, der Bür­ger­meis­te­rin, Ver­tre­ter der Poli­zei sowie der städ­ti­schen Sicher­heits­wa­che. Soll­te sich die Situa­ti­on nicht ver­bes­sern kann man mit ver­schärf­ten Kon­trol­len und Stra­fen rech­nen.

Foto: pixabay