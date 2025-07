LINZ/BAD ISCHL. Mit 1. August 2025 über­nimmt Dr.in Ger­hild Thal­ham­mer, FEBHS die Lei­tung der Abtei­lung für Unfall­chir­ur­gie am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl der Ober­ös­ter­rei­chi­schen Gesund­heits­hol­ding. Sie löst damit Prim.a Dr.in Johan­na Ber­ger ab, die nach 20 Jah­ren im Unter­neh­men in Pen­si­on geht.

Dr.in Ger­hild Thal­ham­mer, FEBHS (49) wur­de in Gmun­den gebo­ren und wuchs in Alt­müns­ter auf. Sie stu­dier­te Medi­zin in Wien und begann 2002 ihre Fach­arzt­aus­bil­dung an der Uni­ver­si­täts­kli­nik für Unfall­chir­ur­gie am AKH Wien. Seit­her arbei­te­te sie an der Uni­ver­si­täts­kli­nik, begin­nend als Assis­tenz­ärz­tin, mitt­ler­wei­le als sta­ti­ons­füh­ren­de Ober­ärz­tin. Dr.in Thal­ham­mer ist zudem Team­lei­te­rin an der Kli­ni­schen Abtei­lung für Unfall­chir­ur­gie und lei­tet die Spe­zi­al­am­bu­lanz für Hand­chir­ur­gie sowie den For­schungs­clus­ter „Hand“ an der Kli­nik für Ortho­pä­die und Unfall­chir­ur­gie der Medi­zi­ni­schen Uni­ver­si­tät Wien.

Neben den Fach­arzt­aus­bil­dun­gen zur Unfall­chir­ur­gin sowie zur Ortho­pä­die und Trau­ma­to­lo­gie absol­vier­te Dr.in Ger­hild Thal­ham­mer auch die Aus­bil­dung für Sport­trau­ma­to­lo­gie sowie die Spe­zia­li­sie­rung für Hand­chir­ur­gie. Im Rah­men die­ser Aus­bil­dung arbei­te­te sie ein Jahr in Mar­bach am Neckar (Deutsch­land). Zudem ist sie eine von der­zeit nur acht Per­so­nen in Öster­reich, die erfolg­reich die Euro­päi­sche Prü­fung für Hand­chir­ur­gie absolvierte.

Als gebür­ti­ge Ober­ös­ter­rei­che­rin ist der Wech­sel ans Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl für Dr.in Ger­hild Thal­ham­mer auch eine Rück­kehr in die Hei­mat. Sie ver­bringt ihre Frei­zeit am liebs­ten mit ihrem Mann. Erho­lung fin­det sie beim Lesen. Außer­dem kocht sie ger­ne und hält sich mit Schwim­men im Traun­see und Ani­mal Flow fit. Am Salz­kam­mer­gut liebt sie vor allem die Freund­lich­keit der Men­schen und die Landschaft.

Dr.in Ger­hild Thal­ham­mer folgt als neue Lei­te­rin der Unfall­chir­ur­gie am Salz­kam­mer­gut Bad Ischl Prim.a Dr.in Johan­na Ber­ger nach. Prim.a Ber­ger war rund 20 Jah­re in der heu­ti­gen OÖG tätig – zuerst am dama­li­gen Lan­des­kran­ken­haus Steyr. Vor 16 Jah­ren wur­de sie Öster­reichs ers­te Pri­ma­ria für Unfall­chir­ur­gie in einem Kran­ken­haus mit Akut­ver­sor­gung. Nun tritt Prim.a Dr.in Johan­na Ber­ger ihre wohl­ver­dien­te Pen­si­on an.

„Ich freue mich, dass mit Dr.in Ger­hild Thal­ham­mer erneut eine enga­gier­te, fach­lich breit qua­li­fi­zier­te und mensch­lich gewin­nen­de Medi­zi­ne­rin die Lei­tung der Unfall­chir­ur­gie am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum über­neh­men wird. Dass wir hier erneut eine Frau als Füh­rungs­kraft gewin­nen konn­ten, freut mich beson­ders. Außer­dem möch­te ich mich beson­ders herz­lich bei Prim.a Dr.in Johan­na Ber­ger für ihre lang­jäh­ri­ge Tätig­keit im Unter­neh­men bedan­ken. Sie war als ers­te Pri­ma­ria in die­sem män­ner­do­mi­nier­ten Fach eine Pio­nie­rin. Ich wün­sche ihr nun eine schö­ne Zeit in der Pen­si­on“, so Dr. Franz Har­non­court, Vor­sit­zen­der der Geschäfts­füh­rung der OÖ Gesund­heits­hol­ding GmbH.