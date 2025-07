Am 14.6.2025 kam es am Flach­berg beim Gast­haus Hain zum ers­ten Knit­tel­tur­nier der Geschich­te. Nach vie­len Gesprä­chen am Stamm­tisch bei Fam. Hain Gast­haus Sil­ber­fuchs erklär­ten sich Alfred Gey­er­ho­fer, Andre­as und Ger­hard Hue­mer bereit, ein Knit­tel­tur­nier am Feld neben dem Gast­haus Sil­ber­fuchs zu ver­an­stal­ten. Per­fek­te Vor­be­rei­tung und Platz­be­din­gun­gen mach­ten es mög­lich, dass 9 Mann­schaf­ten mit je vier Knit­tel­wer­fer eine Nen­nung abga­ben und auch zum Tur­nier antra­ten. Der Wet­ter­gott mein­te es gut und so war­fen die ver­we­ge­nen Män­ner ihre meist aus Eschen­holz gefer­tig­ten Knit­tel stun­den­lang um die Wette.

Am spä­ten Nach­mit­tag stan­den dann die Sie­ger des Teams „Stock­hüt­te Gschwandt“ mit Alfred Gey­er­ho­fer, Franz Hue­mer, Rudolf Wampl und Alfred Scheuchl vor dem Team „Gara­ge 2.0“ auf Platz zwei und „GEKC-AU“ auf Platz 3 fest. Mit einem sehens­wer­ten Pokal, hand­ge­fer­tigt von Orga­ni­sa­tor Alfred Gey­er­ho­fer für die ers­ten drei Mann­schaf­ten und tol­len Prei­sen für alle 9 Mann­schaf­ten fand nach Ende des Tur­niers eine Sie­ger­eh­rung und auch eine ent­spre­chen­de Fei­er beim Gast­haus Sil­ber­fuchs statt. Ein beson­de­rer Dank gilt dem Wirt Gre­gor Hain, der nicht nur den Platz für die­ses ein­ma­li­ge Tur­nier und die Fei­er zur Ver­fü­gung stell­te, son­dern auch immer für Sport­ler und Gäs­te ein offe­nes Ohr hat. Auch den Orga­ni­sa­to­ren Alfred Gey­er­ho­fer, Andre­as und Ger­hard Hue­mer herz­li­che Gra­tu­la­ti­on zur gelun­ge­nen Ver­an­stal­tung, die sicher im Sport­ka­len­der der nächs­ten Jah­re sei­ne Fort­set­zung findet.