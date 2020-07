Kollision im Ausflugsverkehr

Kurz vor 16 Uhr kam es am Sonn­tag, 19.7.2020 in Alt­müns­ter im Bereich der Bil­la­kreu­zung zu einem Ver­kehrs­un­fall mit zwei Fahr­zeu­gen. Aus noch nicht geklär­ter Ursa­che, kam ein PKW in den Gegen­ver­kehr und kol­li­dier­te mit einem wei­te­ren Fahr­zeug.

Meh­re­re Insas­sen wur­den zur Kon­trol­le ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert. Die Feu­er­wehr Alt­müns­ter wur­de zu den Auf­räum­ar­bei­ten alar­miert.

Wäh­rend der Arbei­ten muss­te die stark befah­re­ne Bun­des­stra­ße 145 kom­plett gesperrt wer­den, was erheb­li­chen Stau im Aus­flugs­ver­kehr mit sich führ­te. Vor­sorg­lich wur­den die umlie­gen­den Kanä­le kon­trol­liert und die­se von etwai­gen aus­ge­tre­te­nen Betriebs­flüs­sig­kei­ten gerei­nigt. Gefahr für die Umwelt bestand kei­ne.

Mit 4 Fahr­zeu­gen und 15 Ein­satz­kräf­ten konn­te die B145 nach etwa 1 Stun­de wie­der für den Ver­kehr frei­ge­ge­ben wer­den.

Bericht und Fotos: www.feuerwehr-altmuenster.at