Die­se haben wäh­rend der Coro­na-Kri­se ganz beson­de­re Diens­te für Heim­be­woh­ne­rin­nen und Heim­be­woh­ner geleis­tet

Die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter in den Alten- und Pfle­ge­hei­men haben einen her­aus­for­dern­den Job, der viel Geduld und Aus­dau­er erfor­dert. In den ver­gan­gen Wochen und Mona­ten war und ist die Situa­ti­on auf­grund des Coro­na­vi­rus und der damit ein­her­ge­hen­den Maß­nah­men zur Ein­däm­mung aber beson­ders her­aus­for­dernd. „Auch in die­ser schwie­ri­gen Zeit haben sie sich Tag und Nacht mit viel Enga­ge­ment um die hilfs­be­dürf­ti­gen Senio­rin­nen und Senio­ren geküm­mert. Dafür möch­ten wir uns ganz, ganz herz­lich bedan­ken“, betont OÖ Senio­ren­bund Lan­des­ob­mann LH a.D. Dr. Josef Püh­rin­ger.

Um sich bei den Bediens­te­ten der oö. Alten- und Pfle­ge­hei­me zu bedan­ken, wur­den bzw. wer­den alle oö. Alten- und Senio­ren­hei­me von einer Dele­ga­ti­on des OÖ Senio­ren­bun­des – dem Bezirks­ob­mann des jewei­li­gen Bezir­kes sowie dem Orts­ob­mann der Gemein­de, in dem sich das Senio­ren­heim befin­det – besucht und den Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern als klei­nes Zei­chen des Dan­kes und der Aner­ken­nung einen Geschenk­korb mit ver­schie­de­nen Köst­lich­kei­ten über­ge­ben. Auch Lan­des­ob­mann LH a.D. Dr. Josef Püh­rin­ger und Lan­des­ge­schäfts­füh­rer Mag. Franz Ebner besu­chen in jedem Bezirk ein Alten­heim, um den Dank per­sön­lich zu über­brin­gen – unter ande­rem ges­tern das Bezirks­se­nio­ren­heim Sar­stei­ner­stif­tung in Bad Ischl.

Foto: OÖ Senio­ren­bund