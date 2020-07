Schwerer Motorradunfall in Altmünster

Ein 22-jäh­ri­ger Motor­rad­fah­rer aus dem Bezirk Wels-Land fuhr am 7. Juli 2020 gegen 17:50 Uhr auf der Groß­alm­stra­ße, L544, Rich­tung Alt­müns­ter am Traun­see. In einer lang­ge­zo­ge­nen Rechts­kur­ve stürz­te der Mann und schlit­ter­te mit sei­nem Motor­rad in den Gegen­ver­kehr.

Dabei kam es zu einem Zusam­men­stoß mit dem Pkw eines 57-Jäh­ri­gen aus dem Bezirk Vöck­la­bruck. Der 22-Jäh­ri­ge wur­de anschlie­ßend in einen Stra­ßen­gra­ben geschleu­dert. Er wur­de ver­letzt mit dem Ret­tungs­hub­schrau­ber ins Kli­ni­kum Wels geflo­gen.