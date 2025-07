Gre­ta (12) und Lau­ra (11) aus Alt­müns­ter über­reich­ten am 2. Juli eine Spen­de von 450 Euro an Gabi Kaar von der Wild­tier­sta­ti­on Reindl­mühl. Die Sum­me stammt aus einem Schul­pro­jekt zur Unter­stüt­zung ver­letz­ter Wild­tie­re, das über das gesam­te Schul­jahr lief.

Ein Schul­pro­jekt mit ech­tem Herz: Aus­ge­hend vom Bio­lo­gie­un­ter­richt zum The­ma Igel ent­wi­ckel­te eine fünf­köp­fi­ge Schü­ler­grup­pe der Neu­en Mit­tel­schu­le Alt­müns­ter die Idee, aktiv zu hel­fen. Ziel war die Unter­stüt­zung der Wild­tier­sta­ti­on in Reindl­mühl, die sich auf­op­fe­rungs­voll um ver­letz­te und ver­wais­te Tie­re küm­mert und das ganz ohne öffent­li­che Förderung.

Zum Auf­takt besuch­ten die Kin­der die Sta­ti­on per­sön­lich, um sich ein Bild von der Arbeit vor Ort zu machen. Gabi Kaar, Lei­te­rin der Sta­ti­on, war begeis­tert: „Die Kin­der waren her­vor­ra­gend vor­be­rei­tet und haben sehr inter­es­siert nach­ge­fragt.“ Der Besuch hin­ter­ließ Ein­druck und setz­te die Moti­va­ti­on frei, etwas Kon­kre­tes zu bewirken.

Nach inten­si­ver Pla­nung orga­ni­sier­ten die Schü­le­rin­nen und Schü­ler ver­schie­de­ne Spen­den­ak­tio­nen. Neben Kaf­fee- und Kuchen­ver­käu­fen boten sie bei Schul­ver­an­stal­tun­gen auch lie­be­voll Gebas­tel­tes gegen frei­wil­li­ge Spen­den an. Auch auf dem Bau­ern­markt in Alt­müns­ter war die enga­gier­te Grup­pe mit einem Stand vertreten.

Über das Schul­jahr 2024/2025 sam­mel­ten sich so zahl­rei­che klei­ne­re Beträ­ge, die schließ­lich die Sum­me von 450 Euro erga­ben. Am 2. Juli über­ga­ben Gre­ta und Lau­ra stolz die Spen­de direkt in Reindl­mühl, inklu­si­ve Strei­chel­ein­hei­ten für die Tie­re und einer abschlie­ßen­den Füh­rung durch die Station.

Die Not­wen­dig­keit sol­cher Unter­stüt­zung ist unüber­seh­bar: Allein im ers­ten Halb­jahr 2025 betreu­te die Wild­tier­sta­ti­on bereits 14 Turm­fal­ken, 10 Wald­käu­ze, 13 Feld­ha­sen und 5 Reh­kit­ze – jedes Tier mit eige­nen Bedürf­nis­sen und hohem Pfle­ge­auf­wand. Hin­zu kom­men Igel, Eich­hörn­chen, Fle­der­mäu­se und ande­re Klein­tie­re. Die Ver­sor­gung erfor­dert nicht nur Zeit, son­dern auch erheb­li­che finan­zi­el­le Mittel.

„Die­se Akti­on zeigt ein­drucks­voll, dass Tier­schutz bereits in der Kind­heit beginnt“, betont Gabi Kaar. „Ohne das Enga­ge­ment jun­ger Men­schen wären vie­le unse­rer Pfleg­lin­ge auf sich allein gestellt.“ Ihre Freu­de über die Spen­de war groß – auch, weil aktu­ell kaum öffent­li­che Gel­der zur Ver­fü­gung stehen.

Inmit­ten grü­ner Wäl­der und mit viel Idea­lis­mus kämpft das Team der Wild­tier­sta­ti­on für das Über­le­ben ver­letz­ter Tie­re. Jede Spen­de zählt. Neben der vie­len Zeit, erfor­dert die Tier­hil­fe aber auch finan­zi­el­le Mit­tel, wenn auch Sie die Arbeit in der Wild­tier­sta­ti­on unter­stüt­zen möch­ten, wür­de man sich über eine klei­ne Spen­de sehr freu­en unter AT09 1506 0001 7120 4746

Wer hel­fen möch­te, fin­det Infor­ma­tio­nen zu Sach­spen­den auf der Web­site oder Face­book-Sei­te der Station.

Mit Herz, Initia­ti­ve und Aus­dau­er haben Gre­ta, Lau­ra und ihre Mit­schü­ler bewie­sen, wie groß Enga­ge­ment von Kin­dern sein kann. Ihr Ein­satz ret­tet Leben – und sen­det ein star­kes Zei­chen für den Tierschutz.