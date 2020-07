Sozialistische Jugend protestiert am Linzer Hauptplatz für Freie Seezugänge

SJ-Stich und ‑And­ree an LH Stel­zer: „Geben Sie den Men­schen ihre Seen zurück

„Im Som­mer wol­len sich Men­schen am See erfri­schen. Aber es gibt fast kei­nen Platz für sie, weil der Groß­teil der Ufer in Pri­vat­be­sitz ist“, kri­ti­siert Paul Stich, Vor­sit­zen­der der Sozia­lis­ti­schen Jugend Öster­reich (SJ), bei einer Pro­test­ak­ti­on am Haupt­platz in Linz. Die SJ bau­te hier am Don­ners­tag ein Plantsch­be­cken auf, das mit Sta­chel­draht umzäunt war, um die abge­sperr­ten Seen in Ober­ös­ter­reich dar­zu­stel­len. Mit ihrer Som­mer­kam­pa­gne „Platz da!“ kämpft die SJ für freie See­zu­gän­ge.

„Am Atter­see, dem größ­ten See in Ober­ös­ter­reich, reiht sich eine Vil­la an die ande­re“, sagt Nina And­ree, Vor­sit­zen­de der SJ Ober­ös­ter­reich. „Wäh­rend Super­rei­che hier ihre Zweit­wohn­sit­ze mit Pri­vat­strand haben, blei­ben für den Groß­teil der Bevöl­ke­rung nur 13 Pro­zent des gesam­ten Ufers übrig. Obwohl der freie See­zu­gang eigent­lich in der ober­ös­ter­rei­chi­schen Lan­des­ver­fas­sung ver­an­kert ist, wird er immer weni­ger. Die Lan­des­re­gie­rung und Lan­des­haupt­mann Stel­zer müs­sen hier end­lich han­deln. Es darf nicht sein, dass Leu­te län­ger von Ober­ös­ter­reichs Seen aus­ge­sperrt wer­den!”

Gera­de in Coro­na-Zei­ten zeigt sich, wie wich­tig offe­ne Ufer sei­en, so Stich: „Je mehr Men­schen Abküh­lung suchen, des­to schwie­ri­ger wird es Min­dest­ab­stän­de in Frei­bä­dern und bei den weni­gen frei­en See­zu­gän­gen ein­zu­hal­ten. Des­halb ist es drin­gend not­wen­dig mehr öffent­li­che Flä­chen zur Ver­fü­gung zu stel­len.“ Stich und And­ree sind sich einig: „Die Gesund­heit der All­ge­mein­heit muss mehr Wert sein, als luxu­riö­se Zweit­wohn­sit­ze am See. Ob man die Natur­schät­ze des Lan­des genie­ßen kann, darf nicht von der Dicke der Geld­bör­se abhän­gen. Wir brau­chen kon­kre­te Maß­nah­men, um unse­re Seen zurück­zu­ho­len!“

Foto­credits: Mec­Gree­nie­Pro­duc­tions