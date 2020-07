Traunsteinstraße: Kollaps-Vorsorge vor Beschluss im Gmundner Gemeinederat

Der Aus­flugs­ver­kehr im Coro­na-Som­mer wird inten­si­ver denn je sein. Gmun­dens schöns­te Ufer­stra­ße droht im Ver­kehr zu ersti­cken. Es kann sein, dass Ret­tungs­kräf­te an Schön­wet­ter-Aus­flugs­ta­gen nicht mehr durch­kom­men. Am Mon­tag soll dem Gemein­de­rat eine Lösung zum Beschluss vor­ge­legt wer­den.

„Es ist hoch an der Zeit, auf die Beob­ach­tun­gen und Befürch­tun­gen der Anrai­ner zu reagie­ren und das zu ändern, was jeder an schö­nen Tagen aus eige­ner Anschau­ung kennt. Sicher­heit hat für mich obers­te Prio­ri­tät. Die schlech­tes­te Lösung wäre es, die­sen beängs­ti­gen­den Ent­wick­lun­gen taten­los zuzu­schau­en. Eine sofor­ti­ge Kol­laps-Vor­sor­ge ist unum­gäng­lich “, sagt Bür­ger­meis­ter Mag. Ste­fan Krapf, „aber wir brau­chen eine zeit­ge­mä­ße Lösung, die auch einen leben­di­gen Tou­ris­mus gewähr­leis­tet.“

Tou­ris­mus­re­fe­rent und Vize­bür­ger­meis­ter DI Wolf­gang Schlair hat in wochen­lan­gen Gesprä­chen einen für alle Betei­lig­ten guten Kom­pro­miss aus­ge­han­delt, der mehr als ein Mobi­li­täts­kon­zept ist. Hier des­sen wesent­lichs­te Maß­nah­men:

Abfan­gen der Taunstein­ge­her

Die Mise­re beginnt an Aus­flugs­ta­gen bei Son­nen­auf­gang. Dut­zen­de, mit­un­ter hun­der­te Traunstein­ge­her bele­gen mit ihren Autos drei Vier­tel der Park­plät­ze am Süd­ende der Traun­stein­stra­ße, man­che, die am Berg über­nach­ten, für zwei Tage.

Künf­tig wird ab 5 Uhr früh ein Sicher­heits­mann vor ihr Auto tre­ten und ihnen anbie­ten, dass sie ihren Wagen — auch für zwei Tage – gegen Gebühr beim See­bahn­hof par­ken. Ein Shut­tle­bus, der ab Son­nen­auf­gang ver­kehrt, wird sie von dort zum Ein­stieg brin­gen. Der Rück­trans­port wird unter Shut­tle­bus, E‑Shuttle der Wir­te, Traunstein­Ta­xi und Lini­en­schiff­fahrt auf­ge­teilt. Dau­er­par­ken ent­lang der Traun­stein­stra­ße wird an Sams­ta­gen und Sonn­ta­gen ver­bo­ten sein. Die dort ver­häng­te Kurz­park­zo­ne wird maxi­mal drei Stun­den zulas­sen.

Apro­pos Traun­stein­stra­ße: „An schö­nen Wochen­en­den auf ihr zu fah­ren, ist ein not­wen­di­ges Übel, für vie­le ein Ärger­nis gewor­den. Für Rad­fah­rer, im Spe­zi­el­len für deren Kin­der, ist es zu gefähr­lich. Für Spa­zier­gän­ger oder am Stra­ßen­rand Baden­de wegen der dahin­krie­chen­den Auto­ko­lon­ne unat­trak­tiv. Dabei wäre es eigent­lich schon eine tou­ris­ti­schen Attrak­ti­on für sich, sich ent­spannt auf die­ser präch­ti­gen Ufer­stra­ße zu bewe­gen“, sagt Wolf­gang Schlair.

Um das mög­lich zu machen, soll Fol­gen­des pas­sie­ren:

Gebüh­ren­freie Kurz­park­zo­ne mit 3‑Stun­den-Limit von 5 – 15 Uhr an Sams­ta­gen, Sonn- und Fei­er­ta­gen

Ein­heit­li­ches 40-km/h‑­Tem­po­li­mit anstatt des gel­ten­den Ver­wirr­spiels aus 30- und 50-km/h‑­Zo­nen

Park­flä­chen beim See­bahn­hof und von dort Pen­del­bus­se mit rund halb­stün­di­gen Inter­val­len von Son­nen­auf­gang bis 18 Uhr. Danach — und par­al­lel ab 7 Uhr — ver­kehrt bis 21 Uhr auch das tarif­lich geför­der­te Traun­stein-Taxi. Das kommt jenen zugu­te, das erst bei Ein­bruch der Dun­kel­heit vom Berg zurück­keh­ren.

Auf­las­sung von Stell­plät­zen, damit neur­al­gi­sche Eng­stel­len süd­lich des Gast­ho­fes Ram­sau ent­schärft wer­den.

Wolf­gang Schlair wei­ter: „Ich den­ke, dass die Gas­tro­no­mie von der neu­en Rege­lung pro­fi­tie­ren wird. Weni­ger Stau, heißt mehr Fre­quenz in Gast­gar­ten. Und die Rege­lung ist so gestrickt, dass einer, der um 12 Uhr beim Wirt parkt, bis in die Nacht hin­ein dort ste­hen blei­ben darf.“

Fotos: Stadt­ge­mein­de Gmun­den