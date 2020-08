Boote am Mondsee wegen Sturm in Notlage

Am Sams­tag wur­de gegen 16:20 Uhr Sturm­war­nung für den Mond­see aus­ge­löst. Kurz dar­auf traf die Sturm­front ein und zahl­rei­che Segel­boo­te gerie­ten in Not­la­ge. Es waren unter ande­rem noch zwei Regat­ten im Lau­fen. Eben­so waren eini­ge E‑Boote und Stand up Padd­ler betrof­fen.

Die bereits vor­alar­mier­ten Was­ser­ret­tun­gen aus Mond­see und Loi­bichl sowie das Poli­zei Motor­boot Mond­see waren bereits aus­ge­fah­ren und brach­ten die teils geken­ter­ten bzw. manö­vrier­un­fä­hi­gen Boo­te samt ihren Besat­zun­gen in Sicher­heit.

Ein Segel­boot wur­de vom Besit­zer der Segel­schu­le Mond­see über­nom­men und die Was­ser­ret­tung Mond­see barg ein geken­ter­tes Segel­boot mit drei Per­so­nen und zwei Stand up Padd­ler. Die Besat­zung des Poli­zei­boo­tes schlepp­te zwei manö­vrier­un­fä­hi­ge Segel­boo­te an ihre Anle­ge­plät­ze.

Es kamen bei dem Sturm kei­ne Per­so­nen zu Scha­den, ledig­lich eini­ge Segel­boo­te wur­den in Mit­lei­den­schaft gezo­gen, berich­tet die Poli­zei.

Foto: ÖWR Mond­see