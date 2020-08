Der Stoff aus dem das Hand.Werk.Haus gemacht ist — FLORAL

Genia­le Pre­mie­ren am 21. August im Hand.Werk.Haus in Bad Goi­sern

Am 24. Juli wur­de die Son­der­aus­stel­lung FLO­RAL Geni­al im Hand.Werk.Haus in Bad Goi­sern eröff­net. Erst­mals wur­de dazu die Aus­stel­lungs­zei­tung „Tes­ti­mo­ni­al“ auf­ge­legt, die eben­so wie die Aus­stel­lung selbst, begeis­tert ange­nom­men wird. Es sind derer vie­le Pre­mie­ren 2020 im Hand.Werk.Haus, denn zur nächs­ten Ver­an­stal­tung, zu der wir am 21. August, 19 Uhr ins Hand.Werk.Haus laden, wird die flo­ral genia­le Filz­hut­kol­lek­ti­on von Kathi Bitt­ner erst­mals der Öffent­lich­keit vor­ge­stellt, des wei­te­ren der eigens ent­wor­fe­ne „Salz­kam­mer­gut-Stoff“ und sei­ne Prot­ago­nis­ten.

Chris­ti­na Leit­ner vom Tex­ti­len Zen­trum Has­lach wird per­sön­lich vor Ort sein und über das groß­ar­ti­ge Archiv erzäh­len, aus dem Leih­ga­ben für die FLO­RAL Geni­al-Aus­stel­lung zur Ver­fü­gung gestellt wur­den. Die Gold­schmie­de Tru­cker und die Schmuck-Werk­statt Ach­liet­ner prä­sen­tie­ren ihre flo­ral genia­len „Zier- und Schmuck­ele­men­te“. Die Gäs­te wer­den im neu­en Geschäft emp­fan­gen. Man ersucht aus aktu­el­lem Anlass um Anmel­dung unter kommunikation@handwerkhaus.at, da nur eine begrenz­te Teil­neh­mer­zahl ein­ge­las­sen wer­den kann.

Foto: Wolf­gang Stad­ler