Erfolg für NTS

Sig­run Klein­rath und Felix Blei­er bei Ski­rol­ler-Ren­nen in Vil­lach am Podest

Villach/Kärnten: Am ver­gan­ge­nen Sams­tag fand der zwei­te Bewerb des „Plet­zer Resorts Som­mer Grand Prix Lang­lauf“ statt. Bei dem dies­mal in der Ska­ting Tech­nik durch­ge­führ­ten Ski­rol­ler Ren­nen waren die bei­den Nach­wuchs-Ath­le­ten des ASVÖ Nor­dic Ski­team Salz­kam­mer­gut (NTS) mit jeweils Platz zwei sehr erfolg­reich.

Bei som­mer­li­chen Tem­pe­ra­tu­ren um 30°C wur­de das Ski­rol­ler Ren­nen im Ein­zel­start­mo­dus auf der Ski­rol­ler­stre­cke im nor­di­schen Zen­trum Vil­lach durch­ge­führt. Auf der anspruchs­vol­len Stre­cke muss­ten ange­passt an die Alters­klas­se unter­schied­li­che Distan­zen (Run­den) absol­viert wer­den. Neben der öster­rei­chi­schen Lang­laufe­li­te waren auch eini­ge nor­di­sche Kom­bi­nie­rer und Biath­le­ten am Start, die in ihrer Sport­art ja auch in der Ska­ting Tech­nik lau­fen.

Die bereits inter­na­tio­nal erfolg­rei­che jun­ge Kom­bi­nie­re­rin aus Alt­müns­ter Sig­run Klein­rath, Jg. 2004 (Ver­ein WSV Spar­kas­se Bad Ischl – NTS) konn­te über die 3x2 km auf­zei­gen und erreich­te mit einer Zeit von 15:41,3 Min den aus­ge­zeich­ne­ten zwei­ten Rang in der Jugend IIw Klas­se.

Lang­läu­fer Felix Blei­er, Jg. 2002 (WSV Spar­kas­se Bad Ischl – NTS) konn­te erneut sei­ne gute Form zei­gen und erreich­te wie bereits beim ers­ten Ski­rol­ler CUP Bewerb auf das Kitz­bü­he­ler Horn vor 3 Wochen den zwei­ten Rang in der Junio­ren Klas­se (m). Über die 4x3,3km Distanz lief er in einer Zeit von 28:45,2 Min. Nach­dem im Rah­men die­ses Ren­nens ab den Junio­ren Klas­sen auch die Öster­rei­chi­schen Meis­ter­schaf­ten abge­hal­ten wur­den, konn­te er am Podi­um auch über sei­ne ers­te ÖM-Sil­ber­me­dail­le jubeln.

Foto: NTS