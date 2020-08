Bis­lang Unbe­kann­te stie­gen in der Nacht zum 18. August 2020 in ein Fir­men­ge­län­de in Laa­kir­chen ein. Dazu schnit­ten sie ein Loch in die Umzäu­nung und gelang­ten so auf das Gelän­de. Dort schlu­gen sie die Sei­ten­schei­ben von Sat­tel­zug­fahr­zeu­gen ein und stah­len ins­ge­samt elf digi­ta­le Fahr­ten­schrei­ber.

Mög­li­che Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Laa­kir­chen unter der Tele­fon­num­mer 059133 4107 zu mel­den.