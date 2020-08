Feuerwehren des Bezirkes Vöcklabruck auch in Corona Zeiten gefordert

Die Feu­er­weh­ren des Bezir­kes Vöck­la­bruck sind auch in Coro­na-Zei­ten sehr gefor­dert. Zum einen unter­stüt­zen sie mit Logis­tik­ar­bei­ten die behörd­li­chen Ein­satz­stä­be mit bis­her 1120 Mann­stun­den. Bei der Coro­na-Test-Dri­ve-In Sta­ti­on wur­den bis­her bei 117 Ein­sät­ze mit 762 Mann­stun­den auf­ge­wen­det.

Neben den Coro­na Unter­stüt­zungs­maß­nah­men haben auch zahl­rei­che Ele­men­tar­ereig­nis­se die Feu­er­weh­ren gefor­dert. Bei einem Unwet­ter­ein­satz mit Stark­re­gen im Mond­see­land vom 28.06.2020 auf den 29.06.2020 wur­den 113 Ein­sät­ze mit 707 Mann­stun­den abge­ar­bei­tet.

Am 10.07.2020 kam es im Bezirk Vöck­la­bruck zu 98 Stur­mein­sät­zen, wel­che mit ins­ge­samt 930 Mann­stun­den abge­ar­bei­tet wur­den.

Sehr for­dernd waren die Ein­sät­ze wel­che durch das Hagel­un­wet­ter am 28.07.2020 über die Gemein­den Fran­ken­burg, Ampfl­wang, Zell am Pet­ten­first, Ott­nang am Haus­ruck und Man­ning ent­stan­den sind. Zeit­gleich muss­te am 28.07.2020 ein Brand eines Bau­ern­ho­fes in Atter­see mit 9 Feu­er­weh­ren und 160 Ein­satz­kräf­ten bekämpft wer­den. Beson­ders auf­wen­dig war der Ein­satz durch das Hagel­un­wet­ter in Ott­nang am Haus­ruck bei einem Gewer­be­be­trieb wo die Dach­flä­che von ca. 7500 m² abge­deckt wer­den muss­te. In den 144 Ein­sät­zen wur­den 2520 Mann­stun­den auf­ge­wen­det.

Anfang August kam es nach star­kem Regen am 04.08.2020 noch zu 16 Ein­sät­zen, wobei eine Hang­rut­schung in Weyregg am Atter­see abge­ar­bei­tet wer­den muss­te. Ins­ge­samt wur­den im ers­ten Halb­jahr 2020, 2024 Ein­sät­ze durch die Feu­er­weh­ren des Bezir­kes Vöck­la­bruck abge­ar­bei­tet.