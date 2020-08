Miba Ferienprogramm zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Bereits zum sechs­ten Mal in Fol­ge bie­tet die Miba ein Feri­en­pro­gramm für Kin­der von Mit­ar­bei­tern an. Sie unter­stützt damit arbei­ten­de Eltern, die gera­de in der lan­gen Som­mer­fe­ri­en­zeit auf eine gute Kin­der­be­treu­ung ange­wie­sen sind.

Auch die­ses Jahr fin­det das Feri­en­pro­gramm im Miba Forum in Laa­kir­chen statt. In Zusam­men­ar­beit mit Ote­lo, dem offe­nen Tech­no­lo­gie­la­bor, und unter Ein­hal­tung der Coro­na Maß­nah­men wird den Kin­dern in vier Alters­grup­pen von vier bis 14 Jah­ren ein spie­le­ri­scher Umgang mit Tech­nik ver­mit­telt. Und auch der Spaß kommt nicht zu kurz: so wer­den etwa Fil­me gedreht, Zei­tun­gen erstellt, gebas­telt, im Was­ser geplantscht und Aus­flü­ge nach Gmun­den gemacht. Neben der Som­mer­fe­ri­en­be­treu­ung bie­tet die Miba ihren Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern eine fir­men­ei­ge­ne Krab­bel­stu­be. Kin­der im Alter von einem bis drei Jah­ren wer­den hier ganz­tags betreut. Das Ange­bot wird gern genutzt – auch für das kom­men­de Jahr sind schon bei­de Grup­pen mit jeweils 10 Kin­dern voll.

„Als Fami­li­en­un­ter­neh­men ist es uns ein gro­ßes Anlie­gen, arbei­ten­de Eltern best­mög­lich bei der Kin­der­be­treu­ung zu unter­stüt­zen. Wir wol­len damit einen Bei­trag zur bes­se­ren Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf leis­ten – und zur Chan­cen­gleich­heit von Frau­en und Män­nern“, meint Miba CEO F. Peter Mit­ter­bau­er.

Fotos: MIBA