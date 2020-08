Neuer Wanderbus Unterm Stein funktioniert

Traunstein­Ta­xi für die Son­nen­auf­gangs-Berg­stei­ger

Die Ver­kehrs­kol­laps-Vor­sor­ge „Unterm Stein“ ist gut ange­lau­fen. Der Tag der Pre­mie­re hät­te signi­fi­kan­ter nicht sein kön­nen: ein Sams­tag, Kai­ser­wet­ter, ein Ansturm von hun­der­ten Traunstein­ge­hern. Allei­ne in den ers­ten 20 Minu­ten kurz nach 5 Uhr früh stie­gen schon 55 Berg­stei­ger beim See­bahn­hof in den neu­en Wan­der­bus. Und es folg­ten hun­der­te, die am 1. August das neue Shut­tle-Sys­tem für die Traun­stein­stra­ße in Anspruch nah­men.

Ein ein­zi­ger Gast beschwer­te sich, dass er die Shut­tle-Gebühr von 5 Euro (inklu­si­ve 2‑Eu­ro-Kon­su­ma­ti­ons­gut­schein für die Gas­tro­no­mie) zu teu­er fin­de.

Tou­ris­mus-Refe­rent und Vize­bür­ger­meis­ter Wolfang Schlair, der das Gesche­hen am Sams­tag ab 5.15 Uhr früh sel­ber stu­dier­te, zeigt sich zufrie­den:

„Es klappt gut, aber natür­lich müs­sen wir nach den ers­ten Erfah­run­gen nach­jus­tie­ren. Die Son­nen­auf­gangs-Traunstein­ge­her hat­ten den Umkehr­platz schon um 4 Uhr oder noch frü­her ver­parkt. Sie sind dies­mal nur infor­miert und nicht gestraft wor­den. Für die­se Ear­ly Bird-Berg­stei­ger wird mit dem Traunstein­Ta­xi eine Zubrin­ger­lö­sung erar­bei­tet. Das Glei­che, eine Traunstein­Ta­xi-Lösung, pei­len wir für Wochen­ta­ge an, wenn kei­ne Kurz­park­re­ge­lung gilt und die Park­plät­ze unterm Stein alle belegt sein soll­ten.“

Foto: Stadt­ge­mein­de Gmun­den