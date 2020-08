Pkw brannte völlig aus

Ein 71-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den war mit sei­nem Pkw am 27. August 2020 gegen 9 Uhr gemein­sam mit sei­ner 55-jäh­ri­gen Ehe­frau auf der Lahn­stra­ße in Eben­see Rich­tung Offen­see­stra­ße unter­wegs. Laut eige­nen Anga­ben bemerk­te der Mann plötz­lich Rauch unter dem Bei­fah­rer­sitz. Kur­ze Zeit dar­auf begann es in die­sem Bereich zu bren­nen.

Der 71-Jäh­ri­ge hielt sei­nen Wagen sofort an und die bei­den konn­ten noch recht­zei­tig aus­stei­gen. Der Mann ver­such­te den Brand zu löschen, aller­dings ohne Erfolg. Die zwi­schen­zeit­lich alar­mier­te Feu­er­wehr konn­te das Feu­er rasch löschen. Der Pkw brann­te den­noch völ­lig aus. Nach der­zei­ti­gem Ermitt­lungs­stand dürf­te der Brand durch einen Mas­se­schluss im Bereich der Plus­polklem­me der Fahr­zeug­bat­te­rie aus­ge­löst wor­den sein, so die Poli­zei.