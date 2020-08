Schwan – „Otto“ von Autobahnabfahrt gerettet

Wie­der hat ein Schwan ein vor­über­ge­hen­des Zuhau­se auf dem Assi­si-Hof in Fran­ken­burg gefun­den. Der arme Kerl hat sich aus uner­klär­li­chen Grün­den auf die Auto­bahn­ab­fahrt in See­wal­chen ver­irrt. Auf­merk­sa­me Auto­fah­rer infor­mier­ten die Poli­zei.

Die bei­den Poli­zis­ten brach­ten den Schwan auf den Assi­si-Hof in Fran­ken­burg und tauf­ten ihn auf den Namen „Otto“. Es gehe ihm den Umstän­den ent­spre­chend gut, er habe sich am Bein und am Flü­gel leich­te Ver­let­zun­gen zuge­zo­gen, berich­tet der Öster­rei­chi­scher Tier­schutz­ver­ein.

Der Schwan wird nun auf dem Assi­si-Hof mit viel Lie­be gesund gepflegt und dürf­te bald wie­der gesund und mun­ter sein. Sobald „Otto“ wie­der zu 100% fit ist, wird er zurück in sei­ne Hei­mat, an den Atter­see gebracht.