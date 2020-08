Spiel und Spaß — Action bei der Feuerwehr

So kann man die Feri­en­pass­ak­ti­on der Feu­er­wehr Alt­müns­ter am Sams­tag bezeich­nen. Spie­le­risch konn­ten die Teil­neh­mer an der Espla­na­de in Alt­müns­ter ihr Talent beim Ziel­sprit­zen, oder auch das Fin­ger­spit­zen­ge­fühl und Team­geist mit den Hebe­kis­sen ken­nen­ler­nen. Das Über­drü­ber-High­light war natür­lich eine atem­be­rau­ben­de Fahrt nach oben mit der Tele­skop­mast­büh­ne. In luf­ti­gen Höhen ange­kom­men, wur­de der Was­ser­wer­fer gestar­tet und der Traun­see mit Was­ser befüllt.

Auch am Boden ging es Nass her: Der Was­ser­wer­fer vom Tank­wa­gen wur­de auf­ge­baut und eben­so zum benä­s­sen des See´s ver­wen­det. Da blieb aber auch kaum ein Lei­berl tro­cken – was gibt Bes­se­res, als bei groß­ar­ti­gen Tem­pe­ra­tu­ren zu plant­schen? Soviel Action und Spaß macht hung­rig: zur Jau­se eine Ladung Pom­mes, die Lieb­lings­spei­se der Kids und ein Eis. So geht’s gestärkt zum nächs­ten High­light — eine Fahrt im Tank­wa­gen durch Alt­müns­ter.

Viel zu schnell ging für die jun­gen Gäs­te der Feu­er­wehr Alt­müns­ter der Nach­mit­tag zu Ende, wur­den aber von Jugend­be­treu­er Michi und sei­nen Hel­fern ein­ge­la­den, bei den nächs­ten Jugend­stun­den im Sep­tem­ber mehr „Feu­er­wehr­luft“ zu schnup­pern.

Bericht und Fotos: www.feuerwehr-altmuenster.at