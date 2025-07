Mit einem bedeu­ten­den Schritt in Rich­tung nach­hal­ti­ger Alten­be­treu­ung wur­de in der Gemein­de­rats­sit­zung im Juni die Ver­pach­tung des Alten­wohn­hei­mes Alt­müns­ter offi­zi­ell an den Sozi­al­hil­fe­ver­band Gmun­den als neu­en Betrei­ber beschlos­sen. Die Über­ga­be des Alten­wohn­heims stellt einen wich­ti­gen Bei­trag zur lang­fris­ti­gen Sicher­stel­lung der Pfle­ge- und Betreu­ungs­diens­te in der Regi­on dar. „Wir freu­en uns, dass mit dem Sozi­al­hil­fe­ver­band Gmun­den ein erfah­re­ner und enga­gier­ter Part­ner die Ver­ant­wor­tung über­nimmt“, betont Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pel­zer, dem die Not­wen­dig­keit einer regio­nal ver­an­ker­ten und zukunfts­fä­hi­gen Alten­pfle­ge bewusst ist.

Nach­hal­ti­ge Absi­che­rung der Altenbetreuung

Der Betrieb durch den Sozi­al­hil­fe­ver­band Gmun­den bringt eine soli­de orga­ni­sa­to­ri­sche Grund­la­ge für die Alten­pfle­ge in Alt­müns­ter und Umge­bung. Durch die Über­nah­me wird eine enge­re Zusam­men­ar­beit mit bestehen­den sozia­len und pfle­ge­ri­schen Ein­rich­tun­gen der Regi­on mög­lich. „Das Ziel ist es, nicht nur den gewohn­ten Stan­dard der Pfle­ge zu hal­ten, son­dern ihn kon­ti­nu­ier­lich zu ver­bes­sern“, erklärt Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pel­zer weiter.

Ein Gewinn für die Region

Das Alten­wohn­heim Alt­müns­ter ist seit vie­len Jah­ren eine zen­tra­le Ein­rich­tung in der Regi­on und bie­tet älte­ren Men­schen ein Zuhau­se, das durch indi­vi­du­el­le Betreu­ung und ein herz­li­ches Umfeld geprägt ist. Durch die neue Trä­ger­schaft sol­len die­se Wer­te bewahrt und gleich­zei­tig die Her­aus­for­de­run­gen einer altern­den Gesell­schaft in Zukunft bewäl­tigt werden.

„Wir set­zen auf regio­na­le Stär­ken, um den Bewoh­nern die best­mög­li­che Pfle­ge zu bie­ten. Auch für das bestehen­de Per­so­nal des Alten­wohn­heims, das schon bis jetzt her­vor­ra­gen­de Arbeit geleis­tet hat, bedeu­tet die Über­nah­me eine sta­bi­le Per­spek­ti­ve“, so Natio­nal­rats­ab­ge­ord­ne­te und Mit­glied des Vor­stands des Sozi­al­hil­fe­ver­ban­des Bet­ti­na Zopf.

Gemein­sa­mer Blick in die Zukunft

Der Sozi­al­hil­fe­ver­band Gmun­den sieht sich der Auf­ga­be ver­pflich­tet, die Alten­be­treu­ung in der gesam­ten Regi­on nach­hal­tig und mensch­lich wei­ter­zu­ent­wi­ckeln. Mit der Über­nah­me des Alten­wohn­heims Alt­müns­ter ist nun auch bezirks­weit das letz­te von der Gemein­de geführ­te Heim in die Ver­ant­wor­tung des Sozi­al­hil­fe­ver­bands über­ge­gan­gen. „Der ehr­li­che und trans­pa­ren­te Umgang im Zuge der vor­be­rei­ten­den Gesprä­che der letz­ten ein­ein­halb Jah­re mit dem Vor­sit­zen­den und den Ver­tre­tern des Sozi­al­hil­fe­ver­bands hat gezeigt, dass man hier mit einem ver­läss­li­chen, wert­schät­zen­den und vor allem kom­pe­ten­ten Part­ner ver­han­delt“, so Amts­lei­ter René Mayr­ho­fer. Mit der Über­nah­me wird Alt­müns­ter als Stand­ort für qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ge Pfle­ge lang­fris­tig gestärkt. Dies ist nicht nur für die Bewoh­ner ein Gewinn, son­dern für die gesam­te Region.