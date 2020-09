Auto und Wohnwagen rollten führerlos vom Parkplatz

Auf­wen­dig gestal­te­te sich heu­te Mit­tag die Ber­gung eines Cam­ping Gespan­nes am Pötschen Pass. Das Gespann roll­te füh­rer­los vom Park­platz über eine stei­le Böschung und kamen erst zwi­schen meh­re­ren Bäu­men zum Still­stand. Beim Ver­such, noch in den Pkw zu sprin­gen um zu brem­sen, ver­letz­te sich der 70-Jäh­ri­ge Fah­rer.

Ein Ehe­paar aus den Nie­der­lan­den war am 11. Sep­tem­ber 2020 mit dem Pkw samt Wohn­an­hän­ger im Salz­kam­mer­gut unter­wegs und mach­te am Pötschen­pass im Gemein­de­ge­biet von Bad Goi­sern auf einem abschüs­si­gen Park­platz Rast.

Gegen 10 Uhr bemerk­te der 70-jäh­ri­ge Len­ker, dass die Auf­lauf­brem­se des Wohn­an­hän­gers stark gegen den Pkw drück­te. Der Tou­rist woll­te mit der elek­tri­schen Ran­gier­hil­fe den Anhän­ger etwas nach hin­ten bewe­gen. In die­sem Moment setz­ten sich aber Pkw und Wohn­an­hän­ger tal­wärts in Bewe­gung.

Fah­rer ver­such­te noch in Fahr­zeug zu sprin­gen

Beim Ver­such, noch in den Pkw zu sprin­gen, um zu brem­sen, ver­letz­te sich der 70-Jäh­ri­ge leicht. Das Gespann stürz­te – ohne Per­so­nen – am Ende des Park­plat­zes cir­ca 20 Meter in einen Gra­ben und wur­de von meh­re­ren Bäu­men gestoppt. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand erheb­li­cher Sach­scha­den.

Der 70-Jäh­ri­ge und sei­ne 69-jäh­ri­ge Gat­tin wur­den vom Roten Kreuz Bad Goi­sern wegen Kreis­lauf­pro­ble­men ver­sorgt und zur Kon­trol­le in das KH Bad Ischl ein­ge­lie­fert. Bei­de konn­ten wenig spä­ter das Kran­ken­haus wie­der ver­las­sen. Die auf­wän­di­ge Ber­gung der bei­den Fahr­zeu­ge erfolg­te durch die FF St. Aga­tha und dau­er­te bis 13 Uhr. Auf der B 145 kam es zu kurz­zei­ti­gen Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen.

Auto und Wohn­wa­gen roll­ten füh­rer­los vom Park­platz über eine stei­le Böschung und kamen erst zwi­schen meh­re­ren Bäu­men zum Still­stand. Der Len­ker ver­letz­te sich beim Anhal­te­ver­such an bei­den Bei­nen und muss­te durch das Rote Kreuz erst­ver­sorgt wer­den. Zur wei­te­ren ambu­lan­ten Behand­lung wur­de er in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl gebracht. Sei­ne Bei­fah­re­rin blieb unver­letzt.

Sowohl PKW als auch der Wohn­wa­gen wur­den erheb­lich beschä­digt. Durch die alar­mier­te Feu­er­wehr St. Aga­tha wur­de zunächst der Wohn­wa­gen mit­tels Seil­win­den und Fahr­zeug­kran auf­ge­rich­tet und auf den Park­platz zurück gezo­gen. Mit einem zusätz­li­chen Fahr­zug­kran einer Pri­vat­fir­ma konn­te dann auch der PKW auf den Park­platz geho­ben wer­den. Nach etwas mehr als drei Stun­den müh­se­li­ger Arbeit konn­te der Ein­satz been­det wer­den.

Bericht & Fotos: Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr St. Aga­tha