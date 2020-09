Covid-19: Information an Reisende der ÖBB und der Westbahn zwischen Linz und Vöcklabruck

Am Sams­tag, 12.09.2020 war eine posi­tiv auf COVID-19 getes­te­te Per­son im RAIL­JET von Vöck­la­bruck (Abfahrt: 12:54 Uhr) nach Linz und in der West­bahn von Linz (Abfahrt: 17:30 Uhr) nach Vöck­la­bruck unter­wegs. In Linz war die infi­zier­te Per­son mit der Stra­ßen­bahn im Zeit­raum von 13:45 Uhr bis 17:00 Uhr unter­wegs.

Per­so­nen, die in die­sem Zeit­raum mit der Ver­bin­dung der ÖBB oder der West­bahn unter­wegs waren, wird prä­ven­tiv gera­ten, ihren Gesund­heits­zu­stand genau zu beob­ach­ten.

Im Fal­le auf­tre­ten­der Sym­pto­me wie Kurz­at­mig­keit, Hals­schmer­zen, Ent­zün­dun­gen der obe­ren Atem­we­ge, Fie­ber, tro­cke­nem Hus­ten oder plötz­li­chem Ver­lust des Geschmacks-/Ge­ruchs­sin­nes soll­te umge­hend die tele­fo­ni­sche Gesund­heits­be­ra­tung 1450 kon­tak­tiert wer­den.

