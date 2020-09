E‑Biker nach Sturz schwer verletzt im Krankenhaus

Ein E‑Biker ist heu­te bei einem Sturz schwer ver­letzt ins Kran­ken­haus gebracht wor­den.

Ein 69-jäh­ri­ger Rad­fah­rer aus dem Bezirk Gries­kir­chen fuhr am 20. Sep­tem­ber 2020 gegen 16 Uhr mit sei­nem E‑Bike auf der Obe­ren Markt­stra­ße in Bad Goi­sern. Dabei geriet er bei der Stam­bach­brü­cke zu weit rechts und in wei­te­rer Fol­ge schwer zu Sturz.

Anrai­ner bemerk­ten den Unfall, leis­te­ten Ers­te Hil­fe und setz­ten die Ret­tungs­ket­te in Gang. Der Mann wur­de vom Roten Kreuz Bad Goi­sern und dem Not­arzt­team ver­sorgt und mit schwe­ren Ver­let­zun­gen ins Salz­kam­mer­gut­kli­ni­kum Bad Ischl ein­ge­lie­fert, berich­tet die Poli­zei.