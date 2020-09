Eifersüchtiger Ehemann verletze sich mit Messer selbst

Weil er sei­ne Ex-Frau mit einem ande­ren Mann in ihrer Woh­nung ertapp­te, atta­ckier­te ein 53-Jäh­ri­ger das Paar mit einem Mes­ser. Der Angrei­fer ver­let­ze sich jedoch selbst.

Am 18. Sep­tem­ber 2020 gegen 17:15 Uhr befan­den sich eine 38-jäh­ri­ge Unga­rin und ihr 36-jäh­ri­ger Bekann­ter in der Woh­nung der Frau, als deren getrennt leben­der Ehe­gat­te die Woh­nung betrat. Für den 53-jäh­ri­gen Ehe­mann war das Sze­na­rio ein­deu­tig, wor­auf er wort­los und auf direk­tem Weg in die Küche ging und von dort ein Mes­ser nahm und das Pär­chen bedroh­te.

Angrei­fer ver­let­ze sich mit Mes­ser selbst

Der 36-Jäh­ri­ge konn­te aus der Woh­nung in sei­nen Wagen vor dem Haus flüch­ten. Der 53-Jäh­ri­ge ver­folg­te ihn und stach mit dem Mes­ser auf die Motor­hau­be ein. Dabei rutsch­te er ab und ver­letz­te sich schwer an der Hand. Danach such­te er wie­der die Woh­nung auf, ver­setz­te sei­ner Gat­tin meh­re­re Schlä­ge und bedroh­te sie mit dem Umbrin­gen.

Bewusst­los bei Flucht­ver­such

Der Mann ver­such­te dann den Tat­ort zu ver­las­sen, ver­lor aber ver­mut­lich durch den Blut­ver­lust, das Bewusst­sein. Die Poli­zis­ten fan­den den bewusst­lo­sen Mann. Er wur­de ins Kran­ken­haus Vöck­la­bruck ein­ge­lie­fert und fest­ge­nom­men. Bei sei­ner Ein­ver­nah­me ver­wei­ger­te er die Aus­sa­ge. Er wur­de in die Jus­tiz­an­stalt Wels ein­ge­lie­fert, berich­tet die Poli­zei.