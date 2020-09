Endlich Saisonstart für Skispringer und Nordische Kombinierer des NTS Salzkammergut

Sig­run Klein­rath siegt bei Aus­tria­cup

Am letz­ten Wochen­en­de fand — auf­grund der Covid-19 Pan­de­mie ver­spä­tet – in Vil­lach der Sai­son­auf­takt des Aus­tria­cups für die Alters­klas­sen Jugend und Junio­ren in Ski­sprung und Nor­di­scher Kom­bi­na­ti­on satt. Das ASVÖ Nor­dicS­ki­team Salz­kam­mer­gut war mit 5 Ath­le­ten ver­tre­ten. Im Sprin­gen von der K 90 Schan­ze erreich­te Eli­sa­beth Rau­da­schl am ers­ten Bewerbs­tag mit Rang 3 gleich einen Sto­ckerl­platz. Am 2. Bewerbss­tag reich­te es für Rang 5. Kathi Ell­mau­er begann die Sai­son mit den Plät­zen 8 und 6. Flo­ri­an Mit­ten­dor­fer trat in der All­ge­mei­nen Klas­se an und erreich­te sowohl am Sams­tag als auch am Sonn­tag jeweils den 10. Platz.

In der Nor­di­schen Kom­bi­na­ti­on ist Sig­run Klein­rath eine Klas­se für sich. Am Sams­tag konn­te sie es sich leis­ten auf der Rol­ler­stre­cke einen Umweg zu lau­fen und fei­er­te trotz­dem mit 1,5 Minu­ten Vor­sprung den ers­ten Sieg. Zuvor hat­te sie schon im Sprin­gen die Tages­höchst­wei­te erzielt. Auch am Sonn­tag war die jun­ge Dame aus Alt­müns­ter nicht zu schla­gen.

Auch Niko­laus Mair begann die Sai­son sehr zufrie­den­stel­lend. Trotz Trai­nings­rück­stand konn­te er sich vom 6. Platz nach dem Sprin­gen am Sams­tag und vom 5. Platz am Sonn­tag jeweils beim Ski­rol­lern auf den 4. Platz vor­ar­bei­ten. Am Sonn­tag fehl­ten ihm ledig­lich ein paar Roll­erlän­gen auf den 3. Rang.

Foto: Tho­mas Mair