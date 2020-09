Finn-Trophy Attersee

Am 29. und 30. August 2020 nah­men 28 Teil­neh­mer aus drei Natio­nen (Tsche­chi­en, Deutsch­land und Öster­reich) an der inter­na­tio­nal aus­ge­schrie­be­nen Schwer­punkt­re­gat­ta der olym­pi­schen Ein-Mann-Klas­se Finn-Ding­hy, teil. Zeit­gleich fand die Star­boot Gedächt­nis­re­gat­ta für Rolf Lan­ge statt, bei der 16 Star­boo­te aus Deutsch­land und Öster­reich teil­nah­men.

Am Sams­tag wur­den bei schö­nem Nord-Ost Wind mit einer Stär­ke von sie­ben bis zwölf Kno­ten drei Wett­fahr­ten gese­gelt.

Am Sonn­tag gab es Regen und viel Flau­te, und daher kei­ne Wett­fahr­ten mehr.

Bei Punk­te­gleich­stand zwi­schen den ers­ten bei­den Seg­lern, ging der Sieg bei der Finn Regat­ta wegen der grö­ße­ren Anzahl an ers­ten Plät­zen an den mehr­fa­chen Staats­meis­ter Micha­el Gubi (UYC­Mond­see) vor dem Tsche­chen Josef Joch­o­vic (YC Nera­to­vice). Gubi sicher­te sich damit ein Jah­res­an­recht auf den Rofi-Pokal und gewann auch den Lan­des­ver­band­meis­ter­ti­tel von Ober­ös­ter­reich in der Finn-Klas­se 2020.

Bei den Star­boo­ten konn­te sich das Team Wolf­gang Koechert (UYC­Traun­see) / Niko­laus Leh­ner (SCTraun­kir­chen) vor Ste­phan Schu­rich (SSVS) / Micha­el Fischer (UYCAt­ter­see) und Albert Sturm (UYCAt­ter­see) / Alex­an­der Kogart (UYC­Wolf­gang­see) durch­set­zen. Koechert / Leh­ner gewann damit auch den Lan­des­ver­bands­meis­ter­ti­tel von OÖ in der Star­klas­se.

Foto: pri­vat