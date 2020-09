Grillfest für die Bewohner/innen im Seniorenheim Laakirchen

Am Diens­tag, 25. August 2020 ver­an­stal­te­te das Senio­ren­heim Laa­kir­chen für ihre Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner ein gemüt­li­ches Grill­fest im klei­nen Kreis. Küchen­lei­ter Erik Will und sein Team ver­wöhn­te die Bewohner/innen und die Mitarbeiter/innen mit ver­schie­de­nen Köst­lich­kei­ten, die bei Son­nen­schein im Vor­gar­ten des Senio­ren­hei­mes in ange­neh­mer Atmo­sphä­re genos­sen wur­den.

„Das som­mer­li­che Grill­fest im Senio­ren­heim hat seit Jah­ren Tra­di­ti­on. Uns war es wich­tig die­se Tra­di­ti­on, heu­er im klei­ne­ren Kreis, wei­ter zu pfle­gen und so den Bewoh­nern und der Beleg­schaft eine Freu­de zu berei­ten“, so Heim­lei­ter DSP Ste­fan Prinz, MAS.

Bei ver­trau­ter Musik, die die Senio­ren­heim­be­woh­ner zum Mit­sin­gen und Schun­keln ein­lud, und gesel­li­gen Gesprä­chen klang das Grill­fest am Abend gemüt­lich aus.

Foto: pri­vat