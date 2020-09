Kollision beim Abbiegen

Mon­tag­mor­gen wur­den die Feu­er­weh­ren Eben­see, Lang­wies und Roith sowie das Rote Kreuz zu einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall auf der B145 in Lang­wies alar­miert.

Ein 19-Jäh­ri­ger aus Linz fuhr am 21. Sep­tem­ber 2020 gegen 7:30 Uhr mit sei­nem Pkw auf der Lang­wies­stra­ße in Eben­see von Bad Ischl kom­mend in Rich­tung Eben­see.

Er über­hol­te er einen vor ihm fah­ren­den Pkw, gelenkt von einem 39-Jäh­ri­gen aus dem Bezirk Gmun­den, wel­cher in die­sem Moment beab­sich­tig­te, nach links in eine Haus­zu­fahrt ein­zu­bie­gen. Der 19-Jäh­ri­ge kol­li­dier­te mit sei­nem Fahr­zeug im Front­be­reich mit dem ande­ren Pkw und stürz­te über eine Böschung neben der Fahr­bahn.

Dabei erlitt sein 18-jäh­ri­ger Bei­fah­rer Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des. Er wur­de mit dem Ret­tungs­hub­schrau­ber Mar­tin III ins UKH Linz geflo­gen. Die Fahr­zeug­len­ker wur­den zur wei­te­ren Abklä­rung von der Ret­tung ins Kli­ni­kum Bad Ischl gebracht.