Kultur im Pfarrzentrum Pinsdorf

Kabarett-Herbst 2020

Wie schon in den letz­ten Jah­ren, mau­sert sich durch die Arbeit des Vor­stan­des des Ver­eins der Freun­de der Pfar­re Pins­dorf das Pfarr­zen­trum Pins­dorf zu einem klei­nen, aber fei­nen Kul­tur­zen­trum.

Auf Grund der Coro­na-Kri­se muss­ten Ver­an­stal­tun­gen aus dem Früh­jahr in den Herbst ver­scho­ben wer­den. Daher gibt es einen Kaba­rett-Herbst. Neu sind aber die geän­der­ten Beginn­zei­ten: An jedem Abend wir zwei­mal gespielt, um 18.30 Uhr und um 20.30 Uhr, dafür ohne Pau­se. Daher kön­nen auch mehr als 160 Per­so­nen an einem Abend die Ver­an­stal­tun­gen im Pfarr­zen­trum besu­chen.

Das für Frei­tag 17. April geplan­te Kaba­rett von Lai­ner und Aigner „ein­ver­nehm­lich ver­schie­den“ fin­det am Mitt­woch 30. Sep­tem­ber statt. Rest­kar­ten sind noch erhält­lich.

Das Leben ist schreck­lich kom­pli­ziert gewor­den. Zu jedem Spruch gibt es Wider­spruch, zu jedem Satz einen Gegen­satz, zu jeder Stu­die eine Gegen­stu­die. Die Ver­un­si­che­rung schrei­tet vor­an, nicht ein­mal mehr auf Fake-News ist Ver­lass.

Zie­hen sich Gegen­sät­ze wirk­lich an, oder doch eher aus? Was ist bes­ser: Wir oder ihr, Mann oder Frau, Sein oder Nicht­sein, Senf oder Ketch­up? Wie ent­schei­den? Ent­we­der oder, oder sowohl als auch? Oder weder noch? Oder gar nicht? …

Wei­te­re Höhe­punk­te sind im Kaba­rett­herbst sind am Frei­tag 16. Okto­ber Chris­tof Spörk mit sei­nem Musik­ka­ba­rett „Kuba“. Am Frei­tag 20. Novem­ber gas­tie­ren Isa­bell Pan­nagl und Micha­el Mutig mit ihrem Stand-Up Pro­gramm „NIX“.

Kar­ten­re­ser­vie­run­gen sind jeder­zeit mög­lich: Kar­ten-Hot­line 0676 8776 5293. Das detail­lier­te Pro­gramm kann per Mail ange­for­dert wer­den (pfarre.pinsdorf@dioezese-linz.at). Per Mail kön­nen auch Kar­ten reser­viert wer­den.

Kar­ten gibt es immer einen Monat vor den Ver­an­stal­tun­gen zum Preis von20 € bzw. ermä­ßigt 15 €. Der Kar­ten­vor­ver­kauf beginnt immer einen Monat vor­her in der Tra­fik Gras­ser, im Pfarr­se­kre­ta­ri­at Pins­dorf, bei Blu­men Nuss­bau­mer, in der Land­apo­the­ke Pins­dorf, bei KOch­LI­BRI (Gmun­den).