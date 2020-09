Am Dachstein markierten Weg im Neuschnee verloren

Zwei Tsche­chin­nen muss­ten am Sonn­tag am Dach­stein geret­tet wer­den. Die bei­den Frau­en hat­ten im Neu­schnee den Weg zurück zur Krip­pen­stein­seil­bahn nicht mehr gefun­den.

Am 27. Sep­tem­ber 2020 gegen 9:45 Uhr star­te­ten zwei tsche­chi­sche Berg­stei­ge­rin­nen vom Park­platz in Hall­statt eine Tour durch den See­wand­klet­ter­steig auf den Krip­pen­stein. Um 11:15 Uhr kamen sie zum Ein­stieg des Klet­ter­stei­ges “See­wand”, wo sie noch wei­te­re 4,5 Stun­den bis zum Aus­stieg klet­ter­ten.

Mar­kier­ten Weg im Neu­schnee ver­lo­ren

Da am Dach­stein-/Krip­pen­stein­pla­teu etwa 40–50 cm Neu­schnee lagen, konn­ten die bei­den Alpi­nis­tin­nen den am Boden mar­kier­ten Weg zurück zur Gjai­dalm bzw. Krip­pen­stein­seil­bahn nicht fin­den. Zudem waren sie die Ein­zi­gen, die am heu­ti­gen Tag den Klet­ter­steig begin­gen, wes­halb kei­ne Spu­ren zurück vor­han­den waren. Auf­grund der vor­herr­schen­den, nied­ri­gen, Tem­pe­ra­tu­ren und der Aus­sichts­lo­sig­keit ihrer Situa­ti­on, setz­ten sie einen Not­ruf ab.

Zur Unter­stüt­zung der Ein­satz­kräf­te wur­de der Hub­schrau­ber der Flug­po­li­zei “Libel­le OÖ” ange­for­dert, der nach einem Such­flug die bei­den Tsche­chin­nen fand und mit einer Kufe im Gelän­de auf­ge­stützt, an Bord nahm. Schließ­lich wur­den sie leicht unter­kühlt und erschöpft ins Tal geflo­gen, berich­tet die Poli­zei.