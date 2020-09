Motorräder in Kurve frontal kollidiert

In Timel­kam ereig­ne­te sich am Sams­tag ein Unfall mit zwei Motor­rad­len­kern. Die Zwei­rä­der sind in einer Kur­ve kol­li­diert.

Ein 16-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck fuhr am 5. Sep­tem­ber 2020 gegen 17:30 Uhr mit sei­nem Moped im Gemein­de­ge­biet von Timel­kam auf der Alt­war­ten­bur­ger­stra­ße von Alt­war­ten­burg kom­mend Rich­tung Kal­chofen. Am Sozi­us des Mopeds befand sich ein 17-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck. Zur sel­ben Zeit lenk­te eine 56-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Vöck­la­bruck ihr Motor­rad in die Gegen­rich­tung.

In einer star­ken Kur­ve im Ort­schafts­be­reich Alt­war­ten­burg kam es zur Fron­tal­kol­li­si­on der bei­den Motor­rä­der. Die bei­den Jugend­li­chen wur­den leicht ver­letzt mit der Ret­tung ins LKH Vöck­la­bruck trans­por­tiert. Die 56-Jäh­ri­ge wur­de mit Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des in das LKH Vöck­la­bruck ein­ge­lie­fert.

Quel­le: LPD OÖ