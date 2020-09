Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de wur­de im Rah­men des Rein­an­ken Cups die Öster­rei­chi­sche Jugend­meis­ter­schaft (ÖJM) und OÖ Lan­des-Jugend­meis­ter­schaft in der Klas­se Opti­mist im Segel­club Traun­kir­chen aus­ge­tra­gen. 57 Seg­le­rin­nen und Seg­ler im Alter zwi­schen 7 und 13 Jah­ren aus den Bun­des­län­dern Vor­arl­berg, Tirol, Salz­burg, Kärn­ten, Wien, Bur­gen­land, Ober­ös­ter­reich sowie ein Gast aus Deutsch­land kamen an den Traun­see.

An zwei Tagen waren 6 Wett­fahr­ten zu bestrei­ten, die im süd­li­chen Bereich des Sees bei tol­len Wind­ver­hält­nis­sen absol­viert wer­den konn­ten. Bei den 4 Wett­fahr­ten am Sams­tag kris­tal­li­sier­te sich der Sie­ger mit David Roh­de vom Yacht­club Hard (Boden­see) mit drei ers­ten Plät­zen her­aus. Das High­light für die jun­gen Seg­le­rIn­nen war aber auch die „Schnit­zel­sem­mel Pau­se“ nach der drit­ten Wett­fahrt, bei der jedes Kind ver­sorgt und gestärkt wur­de. Nach fünf anstren­gen­den Stun­den am Was­ser konn­te der ers­te Wett­fahrt­tag zufrie­den­stel­lend been­det wer­den, denn mit vier Wett­fahr­ten war die ÖJM bereits gül­tig.

Am Sonn­tag wur­den die bei­den letz­ten Wett­fahr­ten bei der her­aus­for­dern­den Wind­stär­ke von 14 bis 16 Kno­ten eben­falls von allen Seg­le­rIn­nen bra­vorös gemeis­tert.

Unter Bei­sein des Klas­sen­ob­man­nes Wer­ner Del­le-Karth und Bri­git­te Flat­scher, Jugend­re­fe­ren­tin ÖSV wur­den die Medail­len ver­ge­ben. Den Jugend­meis­ter­ti­tel hol­te sich David Roh­de, Yacht­club Hard (Boden­see). Die Sil­ber­me­dail­le ging an Keno Pul­te vom WSA-Neu­siedl, und die Bron­ze­me­dail­le erkämpf­te sich Phil­ipp Schnee­weis vom Salz­bur­ger Yacht­club. OÖ Lan­des-Jugend­meis­ter wur­de Kon­stan­tin Lang vom SC Traun­kir­chen, der in der Gesamt­wer­tung Rang 12 beleg­te.

Klas­sen­ver­tre­ter und Eltern zeig­ten sich über die über­aus gelun­ge­ne Ver­an­stal­tung am Traun­see sehr erfreut und bedank­ten sich bei Jugend­re­fe­ren­tin Karen Hoff und Phil­ip Lang mit ihrem ambi­tio­nier­ten Team zu Land und zu Was­ser für die per­fek­te Orga­ni­sa­ti­on und herz­li­che Gast­freund­schaft im Segel­club Traun­kir­chen.

Fotos: Schöff­mann Tho­mas und SCT