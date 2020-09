Rettung aus misslicher Lage

Ein Pen­sio­nist muss­te am Mon­tag bei einer Wan­de­rung in Stein­bach am Atter­see aus einer miss­li­chen Lage befreit wer­den. Der Mann kam vom Weg ab und fand sich im Steil­hang in den Dor­nen­he­cken wie­der. Die Poli­zei kam dem Wie­ner zu Hil­fe.

Ein 70-Jäh­ri­ger aus Wien ging am 31. August 2020 gegen 21 bis 22 Uhr von der Kien­tal­klau­se in Rich­tung sei­ner Urlaubs­adres­se in Stein­bach am Atter­see. Er beschloss eine Abkür­zung zu neh­men, wor­auf­hin er sich dabei jedoch in dem Wald­stück ober­halb von Unter­roith ver­ging. Er ver­such­te sei­nen Anga­ben nach über drei Stun­den lang wie­der auf den rich­ti­gen Weg zu gelan­gen und kam jedoch in stei­les und mit Dor­nen­he­cken zuge­wach­se­nes Gelän­de, bis er dort schließ­lich weder vor noch zurück­konn­te.

Rufe und Licht­si­gna­le brach­ten Erfolg

Gegen 1 Uhr wur­de schließ­lich die Poli­zei­in­spek­ti­on Mond­see über des­sen Not­la­ge in Kennt­nis gesetzt. Dem 70-Jäh­ri­gen gelang es, sei­nen unge­fäh­ren Stand­ort zu über­mit­teln. Dar­auf­hin such­ten Poli­zis­ten nach dem Mann und konn­ten ihn nach etwa 30 Minu­ten durch Rufen und Licht­si­gna­le sei­nes Han­dys inmit­ten von Dor­nen­he­cken in dem stei­len Wald­stück loka­li­sie­ren.

Erschwer­te Ret­tung aus den Dor­nen­he­cken

Da das Zustei­gen ohne Schutz­klei­dung auf­grund der Dor­nen nicht mög­lich war, wur­de die FF Stein­bach hin­zu­ge­zo­gen. Die­se gelang­te nach meh­re­ren Ver­su­chen um 2:50 Uhr zu dem mitt­ler­wei­le unter­kühl­ten Mann. Schließ­lich konn­te der Urlau­ber unver­letzt aus sei­ner miss­li­chen Lage befreit und zurück zur Stra­ße gebracht wer­den, so die Poli­zei.

Quel­le: LPD OÖ