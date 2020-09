Vandalismus: Unbekannte warfen mit Steinen

Ein Unbe­kann­ter beschä­dig­te seit Frei­tag meh­re­re Ein­rich­tun­gen in Laa­kir­chen. Laut Poli­zei sei mit Stei­nen gewor­fen wor­den. Ein Schau­kas­ten, eine Stra­ßen­la­ter­ne, ein Ver­kehrs­spie­gel und ein Wer­be­pla­kat waren die Opfer. Nun sucht die Poli­zei nach Zeu­gen.

Ein 58-jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den zeig­te am 19. Sep­tem­ber 2020 um 9:30 Uhr die Beschä­di­gung eines Schau­kas­tens neben der evan­ge­li­schen Kir­che an. Die Poli­zis­ten stell­ten fest, dass die Unbe­kann­ten die Glas­ab­de­ckung mit einem Stein ein­ge­wor­fen hat­ten. Bei den Ermitt­lun­gen tauch­ten noch wei­te­re Beschä­di­gun­gen im Umkreis der Kir­che auf. So wur­den eine Stra­ßen­la­ter­ne, ein Ver­kehrs­spie­gel und ein Wer­be­pla­kat mit einem faust­gro­ßen Stein bewor­fen und beschä­digt.

Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Laa­kir­chen unter der Tele­fon­num­mer 059133 4107 in Ver­bin­dung zu set­zen.