2020 Forward WIP 49er, 49erFX and Nacra 17 European Championships

TAG 3

Nach dem gest­ri­gen Flau­ten­tag zeig­te sich er Atter­see heu­te wie­der von sei­ner guten Sei­te. Kurz nach 11:00 Uhr ist der berühm­te Rosen­wind in einer leich­ten Form mit 7 bis 10 Kno­ten ange­sprun­gen. Damit hieß es am Vor­mit­tag für die Nacra 17 sowie für die 49er Aus­lau­fen! Gegen 15:30 Uhr waren die Bah­nen der 49er dann frei und es ging für die Damen-Klas­se 49erFX los. Die Nacra 17 segel­ten heu­te 4 Wett­fahr­ten und haben nun sie­ben Wett­fahr­ten mit einem Streich­re­sul­tat in der Wer­tung. Die bei­den ande­ren Klas­sen segel­ten jeweils drei Wett­fahr­ten und haben damit sechs Wett­fahr­ten mit einem Strei­cher im Klas­se­ment. Somit ist die Qua­li­fi­ka­ti­on abge­schlos­sen. Ab mor­gen segeln die 49er und 49er FX jeweils in einer Gold- und einer Sil­ber­flot­te.

Nacra 17

Die Nacras 17 segel­ten auch heu­te wie­der auf dem Par­cours ganz im Nor­den vor Kam­mer. Der Wind war hier rela­tiv kon­stant, aber etwas leich­ter als auf den süd­li­che­ren Bah­nen. Die Stär­ke war rela­tiv „tri­cky“, da sie genau an der Gren­ze lag, wo man die Boo­te auf der Vor­wind ins Foi­len bekom­men kann. Die Mann­schaf­ten, die ihre Schif­fe zum Flie­gen brach­ten, hat­ten damit einen ent­schei­den­den Vor­teil gegen­über jenen Teams, die mit Ihren Kata­ma­ra­nen auf dem Was­ser „kle­ben“ blie­ben.

Aus öster­rei­chi­scher Sicht lief es für die Welt­meis­ter­schafts-Drit­ten Tho­mas Zajac / Bar­ba­ra Matz auch heu­te nicht nach Wunsch. Die ers­te Wett­fahrt been­de­te das Team mit einem 8. Platz, danach lief es weni­ger zufrie­den­stel­lend. Der­zeit lie­gen die Öster­rei­cher auf Platz 20, zwei Plät­ze hin­ter den öster­rei­chi­schen Youngs­ters Lau­ra Fare­se / Mat­thä­us Zöch­ling.

Aus Gesamt­sicht segeln die Olym­pia­sie­ger und Ex-Welt­meis­ter Lan­ge / Car­ran­za aus Argen­ti­ni­en in einer eige­nen Liga. Der 61-jäh­ri­ge Sant­ia­go Lan­ge ist ein Vir­tuo­se auf sei­nem Gerät. Er bringt mit sei­ner Vor­scho­te­rin Ceci­lia Car­ran­za sein Schiff frü­her als ande­re zum Foi­len und kann dabei mehr Tie­fe und damit einen kür­ze­ren Weg fah­ren.

Die Argen­ti­ni­er lie­gen mitt­ler­wei­le 9 Punk­te vor den auch sehr star­ken Bri­ten John Gim­son / Anna Bur­nett – Welt­meis­ter 2019 und 2020. Auf den Plät­zen 3 und 4 lie­gen die ita­lie­ni­schen Teams Tita / Ban­ti und Biss­a­ro / Fras­ca­ri. In Ita­li­en ist die Olym­pia-Qua­li­fi­ka­ti­on noch nicht abge­schlos­sen, damit ste­hen bei­de Teams unter gro­ßem Druck. Der­zeit ist mit einem Punkt Unter­schied zwi­schen den bei­den noch nichts ent­schie­den.

49er

Die 49er segel­ten heu­te 3 Wett­fahr­ten auf 2 Regat­ta­bah­nen – eine vor dem UYCAs und die zwei­te nörd­lich von Weyregg.

Die wind­be­ding­te Zwangs­pau­se kam dem öster­rei­chi­schen Team Bild­stein / Hus­sl ent­ge­gen. David Hus­sl konn­te sei­ne Magen­darm­in­fek­ti­on aus­ku­rie­ren und war heu­te wie­der halb­wegs bei Kräf­ten. Die ers­te Wett­fahrt des heu­ti­gen Tages lief mit einem 12. Platz noch nicht so rich­tig nach Wunsch. Mit den anschlie­ßen­den Plät­zen 4 und 5 zeig­ten sie dann wie­der ihre gewohn­te Stär­ke. Gesamt lie­gen Sie der­zeit auf Platz 11.

Bei dem Blick auf das Gesamt­feld zeig­te auch heu­te der Welt­meis­ter von 2018 und 470 Olym­pia­sie­ger von 2016 sei­ne über­ra­gen­de Stär­ke. Das kroa­ti­sche Team Šime Fan­te­la / Miho­vil Fan­te­la führt nach nun sechs Wett­fahr­ten 3 Punk­te vor dem hol­län­di­schen Team Bart Lam­briex / Pim van Vugt. Die Hol­län­der konn­ten bis­her kei­nen gro­ßen Titel ein­fah­ren, ist aber bereits für Olym­pia qua­li­fi­ziert – in einem Land mit einer der höchs­ten Qua­li­täts­kri­te­ri­en. Über­ra­schend stark segel­te auch das Team Uber­to Cri­vel­li Vicon­ti / Leo­nar­do Chis­te aus Ita­li­en. Es liegt nur 2 Punk­te hin­ter dem Zweit­plat­zier­ten und konn­te die Drit­ten des ers­ten Tages Tim Fischer / Fabi­an Graf (GER) vom Podest drän­gen.

49er FX

Die 49erFX kamen heu­te erst nach den Her­ren aufs Was­ser. Der Wind war etwas leich­ter als zuvor, aber durch­aus stark genug für drei fai­re Wett­fahr­ten. Aus öster­rei­chi­scher Sicht konn­te das Team Lau­ra Schoe­feg­ger / Elsa Lov­rek mit einem Tages­ers­ten auf­zei­gen. Sie lie­gen ins­ge­samt auf Platz 8, damit segelt das Team mor­gen in der Gold­flot­te. Für das Team Tan­ja Frank / Lore­na Abicht lief es hin­ge­gen nicht ganz wunsch­ge­mäß. Mit dem der­zeit 24sten Gesamt­rang ist das Team Frank / Abicht gera­de noch für die Gold­flot­te der bes­ten 25 qua­li­fi­ziert.

Die Gesamt­füh­rung hält wei­ter das Team Tina Lutz / Susann Beu­cke. Die Deut­schen konn­ten gera­de erst die Kie­ler Woche gewin­nen und so wie es aus­sieht haben sie ihre Form mit an der Atter­see gebracht. Mitt­ler­wei­le fünf Punk­te dahin­ter lie­gen die Nor­we­ge­rin­nen Hele­ne Naess / Marie Ron­nin­gen, die eine Wett­fahr­ten in der blau­en Flot­te gewin­nen konn­ten. Am drit­ten Gesamt­rang liegt der­zeit das schwe­di­sche Team Julia Gross und Han­na Klin­ga – ohne Tages­sieg heu­te, aber mit einer star­ken Gesamt­leis­tung.

Wie geht es wei­ter?

Am Frei­tag (02.10.2020) 11:00 Uhr sind für Nacra 17 die Wett­fahr­ten 8, 9, 10 und 11 geplant. Die 49er und 49er FX star­ten mor­gen mit den Final­run­den und damit die Wett­fahr­ten 1, 2 und 3 jeweils in der Gold- und Sil­ber­flot­te. Dadurch, dass bereits in allen Klas­sen 5 Wett­fahr­ten gese­gelt wur­den, ist die­se Serie bereits eine gül­ti­ge Euro­pa­meis­ter­schaft. Da für die kom­men­den Tage aus­rei­chend Wind ange­sagt ist, wer­den die Euro­pa­meis­ter 2020 wohl wie geplant erst am Sonn­tag den 4. 10. fest­ste­hen!

Foto: Tobi­as Störk­le