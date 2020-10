Abschlusstag der 2020 Forward WIP 49er, 49erFX and Nacra 17 European Championships

Die Schlacht um die Euro­pa­meis­ter­schaf­ten in den Klas­sen 49er, 49erFX und Nacra 17 ist geschla­gen und die Sie­ger ste­hen fest.

Für den Abschluss­tag hat sich der Wet­ter­gott noch ein­mal etwas Beson­de­res aus­ge­dacht und alle Regis­ter gezo­gen. Wie ange­kün­digt, war heu­te um 6.15 Uhr Aus­lau­fen. Die Seg­ler haben lan­ge vor Son­nen­auf­gang im dunk­len ihre Schif­fe auf­ge­baut. Der Ear­ly Bird hat sich bezahlt gemacht.

Schon am Weg zu den Bah­nen gab es mehr als 15 Kno­ten Wind aus Süd bis Süd­west. Sowohl die Nacras 17, wie auch die Gold­flot­ten der 49er und 49erFX konn­ten zwei Wett­fahr­ten segeln. Dann schlief der Wind lang­sam ein und die Schif­fe kehr­ten gegen 10.00 Uhr zurück in den Hafen. Die Seg­ler stärk­ten sich, aber weni­ge woll­ten glau­ben, dass spä­ter noch­mal ein­mal Wind kom­men wür­de. Doch der berühm­te Rosen­wind kam nach dem Mit­tag­essen. So segel­ten am Nach­mit­tag die Nacras 17 sowie auch die Gold- und Sil­ber­flot­ten der 49er und 49erFX jeweils zwei Wett­fahr­ten.

Nacra 17

Die Nacras mach­ten sich in der Früh wie auch zu Mit­tag in den Nor­den nach Kam­mer zu ihrer gewohn­ten Bahn auf. Alle Wett­fahr­ten konn­ten unter kon­stan­ten Bedin­gun­gen bei 10 – 15 Kno­ten gese­gelt wer­den.

Aus öster­rei­chi­scher Sicht lief es ganz zufrie­den­stel­lend, auch wenn die Zie­le viel­leicht höher gesetzt waren. Tho­mas Zajac / Bar­ba­ra Matz erse­gel­ten heu­te nach einem Früh­start noch die Plät­ze 14, 9, 10 und sind damit im Abschluss­klas­se­ment auf dem 19. Platz. Die öster­rei­chi­schen Youngs­ters Lau­ra Fare­se / Mat­thä­us Zöch­ling fuh­ren heu­te die Plät­ze 23, 9, 21, 9 und kom­men damit gesamt auf Platz 17.

Das Gesamt­ergeb­nis selbst könn­te über­ra­schen­der nicht sein. Die Füh­ren­den der letz­ten Tage, der Olym­pia­sie­ger und Ex-Welt­meis­ter Sant­ia­go Lan­ge / Ceci­lia Car­ran­za aus Argen­ti­ni­en sowie die bri­ti­schen Ex-Welt­meis­ter John Gim­son / Anna Bur­nett sind weit hin­ter das Podest zurück­ge­fal­len. Bei­de Teams sind größ­ten­teils vor­ne mit­ge­se­gelt, aber die Teams auf den Podest­plät­zen haben heu­te durch­wegs Spit­zen­plät­ze belegt.

Für das ita­lie­ni­sche Team Rug­ge­ro Tita / Cate­ri­na Ban­ti schien der Titel ges­tern nicht mehr in Reich­wei­te. Aber mit den Plät­zen 6, 5, 1, 4 heu­te haben sie alle über­flü­gelt und sind damit die Euro­pa­meis­ter 2020 in der Nacra 17. Der zwei­te Platz geht an das fran­zö­si­sche Team Quen­tin Dela­pierre / Manon Audi­net – die größ­te Über­ra­schung, da die­ses Team die gesam­te Woche nie auf dem Podest war. Der drit­te Platz und damit die Bron­ze­me­dail­le geht an das zwei­te star­ke ita­lie­ni­sche Team Vit­to­rio Biss­a­ro / Mael­le Fras­ca­ri. Ein Podest­platz mit einem Wer­muts­trop­fen, da sie gegen ihre stärks­ten Geg­ner in der inner-ita­lie­ni­schen Qua­li­fi­ka­ti­on gegen Tita / Ban­ti zurück­ge­fal­len sind.

49er

In die­ser Klas­se lief es aus öster­rei­chi­scher Sicht über die Maße zufrie­den stel­lend. Ges­tern ant­wor­te­te Dop­pel-Olym­pia­sie­ger Roman Haga­ra in einem Inter­view auf die Fra­ge, ob Bild­stein / Hus­sl mor­gen noch auf das Podest kom­men: „Sie brau­chen kein Glück, nur vie­le Wett­fahr­ten.“ Sei­ne Pro­gno­se bewahr­hei­te­te sich. Mit den Plät­zen 7, 3, 5 und 10 am letz­ten Tag konn­ten sich Ben­ja­min Bild­stein und David Hus­sl den zwei­ten Gesamt­platz und damit die Sil­ber­me­dail­le in der 49er-Klas­se holen.

Dabei hat­ten die bei­den noch Pech: Wären sie nicht beim Run­den der letz­ten Luvbo­je geken­tert, wäre auch Gold in greif­ba­rer Nähe gewe­sen… „Wir sind nach die­sen schwie­ri­gen Wochen mit Sil­ber über­aus zufrie­den“, so der Kom­men­tar von Ben­ja­min Bild­stein.

Auch bei den 49ern hat der letz­te Tag das Gesamt­ergeb­nis noch­mals rich­tig durch­ein­an­der gewür­felt. Die Kon­stan­te in die­ser Serie, der Dau­er-Zwei­te, hol­te sich den Sieg. Der Füh­ren­de der ers­ten Tage wur­de Drit­ter und der Füh­ren­de der letz­ten Tage, das Nie­der­län­di­sche Team, Bart Lam­briex / Pim van Vugt, wur­de schluss­end­lich nur 6.

Mit einer durch­wegs gleich­mä­ßi­gen Leis­tung und drei Tages­sie­gen hol­te sich das deut­sche Team Tim Fischer / Fabi­an Graf den Euro­pa­meis­ter­ti­tel, drei Punk­te vor den Öster­rei­chern Bil­den­stein / Hus­sl und elf Punk­te vor Šime Fan­te­la / Miho­vil Fan­te­la aus Kroa­ti­en.

49erFX

Die öster­rei­chi­schen Teams zeig­ten sich wei­ter­hin in wech­seln­der Form. Lau­ra Schoe­feg­ger und Elsa Lov­rek segel­ten heu­te die Plät­ze 4, 17, 19 sowie 22 und been­den damit die Euro­pa­meis­ter­schaft auf dem 11 Gesamt­rang. Das bereits für Olym­pia qua­li­fi­zier­te Team Tan­ja Frank / Lore­na Abicht kam bei die­ser Serie nicht so rich­tig in Form. Mit den Plät­zen 18, 14, 9 und 15 heu­te bele­gen Frank / Abicht den 23 Gesamt­rang.

Sonst hät­te die­se Serie auf den Podest­plät­zen nicht kon­stan­ter ver­lau­fen kön­nen. Das deut­sche Team Tina Lutz / Susann Beu­cke hat­te gera­de die Kie­ler Woche in ihrer Klas­se gewon­nen und kam in Höchst­form an den See. Die bei­den gin­gen am ers­ten Tag in Füh­rung und gaben die­se die gan­ze Woche nicht mehr aus der Hand. Damit ist das deut­sche Team Lutz / Beu­cke 49erFX Euro­pa­meis­ter 2020.

Hin­ter ihnen das glei­che Bild: Die Nor­we­ge­rin­nen Hele­ne Naess / Marie Ron­nin­gen hol­ten sich am ers­ten Tag den zwei­ten Rang und lie­ßen sich auch die­sen nicht mehr neh­men.

Die Bron­ze­me­dail­le geht an das schwe­di­sche Team Julia Gross / Han­na Klin­ga.

Foto: Tobi­as Störk­le