Das Gro­ße­vent, ver­an­stal­tet vom Uni­on-Yacht-Club Atter­see, fin­det am 10. – 14. Juni statt­fin­det, haben sich bereits ca. 30 Schif­fe (90 Seg­le­rIn­nen) aus sechs Natio­nen angemeldet!

Bei dem Grand Prix, ver­an­stal­tet vom Uni­on-Yacht-Club Atter­see – dem größ­ten Segel­club Öster­reichs – han­delt es sich um einen Grad 1 Event.

Favo­ri­ten aus öster­rei­chi­scher Sicht sind die Teams rund um Mar­tin Lutz – letz­tes Jahr öster­rei­chi­scher und deut­scher Meis­ter, sowie die die öster­rei­chi­schen Staats­meis­ter und Uni­on-Yacht-Club-Atter­see-Lokal­ma­ta­do­re der letz­ten Jah­re Team Peter Resch und Team Diet­mar Gfrei­ner. Auch vie­le inter­na­tio­na­le Top-Teams machen zwi­schen ande­ren hoch­ran­gi­gen Regat­ten zwi­schen Cas­cai und der Bre­ta­gne am Atter­see halt: Hier ist mit den Teams rund um Yev­gen Bras­lavets (ITA), Vin­cent Hösch (GER) oder Mar­kus Glas (GER) zu rech­nen, um nur eini­ge zu nen­nen. Span­nen­de Wett­kämp­fe in einer der tra­di­on­sreichs­ten Klas­sen sind garantiert.

Dra­chen ist der Name einer Boots­klas­se, die 1929 als Kiel­boot mit einer offe­nen Kajü­te kon­stru­iert wur­de. „Ein rela­tiv schnel­les, ange­mes­sen gro­ßes, see­tüch­ti­ges und ele­gan­tes Kiel­boot“, das war der Auf­trag an den nor­we­gi­schen Kon­struk­teur Johan Anker. In den Jah­ren 1948 bis 1972 wur­de der Dra­chen als Olym­pi­sche Klas­se mit einer Drei-Per­so­nen-Crew gesegelt.

Event­web­site: Aus­tri­an Dra­gon Grand Prix