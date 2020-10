ASVÖ NordicSkiteam bei Landescup in Höhnhart erfolgreich

Ein redu­zier­tes Team hielt dem Angriff der Kon­kur­renz stand

Es ging sich gera­de noch aus, bevor die ver­schärf­ten Coro­na- Maß­nah­men wirk­sam wur­den. Am Sams­tag ging die 3. Bewerbs­se­rie des OÖ. Lan­des­cup der Ski­sprin­ger und Nor­di­schen Kom­bi­nie­rer in Höhn­hart über die Büh­ne. Das Nor­dicS­ki­team Salz­kam­mer­gut konn­te die­ses Mal nur mit 6 Teil­neh­mern antre­ten, die die Auf­ga­be hat­ten, den 1. Platz in der Ver­eins­wer­tung zu ver­tei­di­gen, was den jun­gen Sport­lern auch bra­vou­rös gelang.

In der Kin­der­klas­se 1 waren es ein­mal mehr Lorenz Pod­lip­nik und Flo­rin Kron­ner­wet­ter die mit den Rän­gen 2 und 3 sowohl im Sprin­gen als auch in der Nor­di­schen Kom­bi­na­ti­on wert­vol­le Punk­te in das Salz­kam­mer­gut hol­ten. Bei den Kin­der 2 konn­te sich- wie schon in Bad Ischl- Luca Gries­ho­fer im Sprin­gen den ers­ten Platz sichern. Auch im anschlie­ßen­den Cross­lauf war er nicht ein­zu­ho­len. Sein Ver­eins­kol­le­ge, Adri­an Kron­ner­wet­ter hol­te sich nach Platz 4 im Sprin­gen noch den 2. Platz in der Nor­di­schen Kom­bi­na­ti­on.

Luca Gries­ho­fer konn­te auch in der Schü­ler­klas­se noch wert­vol­le Punk­te mit Platz 2 im Sprin­gen holen, so wie Gabri­el Füh­rer, der mit Platz 4 im Sprin­gen und in der Nor­di­schen Kom­bi­na­ti­on über­zeug­te. Bei den Schü­le­rin­nen hol­te Eli­sa Deu­bler sich den Sieg im Sprin­gen und in der Nor­di­schen Kom­bi­na­ti­on.

Nach nun­mehr 5 Sprung­be­wer­ben und 3 Bewer­ben in der Nor­di­schen Kom­bi­na­ti­on ist das ASVÖ Nor­dicS­ki­team Salz­kam­mer­gut weit vor­an und kön­nen die Kin­der mit viel Selbst­ver­trau­en in die hof­fent­lich bald begin­nen­de Win­ter­sai­son gehen.

Foto: Hubert Gries­ho­fer