ASVÖ NordicSkiteam Salzkammergut räumt bei Heimbewerb in Bad Ischl ab

Eli­sa Deu­bler bei OPA Games in Hin­ter­zar­ten Vier­te

Bei Föhn und Kai­ser­wet­ter konn­te in Bad Ischl die 2. Bewerbs­rei­he im Rah­men des OÖ. Lan­des­cups der Ski­sprin­ger und Nor­di­schen Kom­bi­nie­rer aus­ge­tra­gen wer­den. Die Ath­le­ten des NTS Salz­kam­mer­gut lie­ßen auf der Heim­schan­ze nichts anbren­nen und setz­ten sich in der Gesamt­cup­wer­tung wei­ter ab.Schon in der Kin­der­klas­se I war mit dem Sie­ger, Lorenz Pod­lip­nik, und dem Dritt­plat­zier­ten, Flo­rin Kron­ner­wet­ter, das Podest fest in der Hand des Salz­kam­mer­guts. Noch über­zei­gen­der waren die Kin­der II. Luca Gries­ho­fer sieg­te an bei­den Tagen und stell­te am Sams­tag sogar mit 25m den offi­zi­el­len Schan­zen­re­kord auf der HS 25 Schan­ze ein.

Drit­ter wur­de im Sprin­gen jeweils Simon Steinacher, der die Kom­bi­na­ti­ons­wer­tung mit einer über­ra­gen­den Lauf­leis­tung für sich ent­schied. Den undank­ba­ren 4 Rang im Sprin­gen beleg­te an bei­den Tagen Simon Gais­ber­ger, der sich aber auch in der Nor­di­schen Kom­bi­na­ti­on noch auf das Podest vor­ar­bei­ten konn­te. Auch Adri­an Kon­ner­wet­ter gelang mit einer tol­len Lauf­leis­tung noch ein tol­les Ergeb­nis. Er beleg­te in der Nor­di­schen Kom­bi­na­ti­on den 4. Platz.

Luca Gries­ho­fer war im Sprin­gen der Ath­let des Wochen­en­des, denn als Dop­pel­star­ter gelang ihm auch in der Schü­ler­klas­se I auf der HS 45 Schan­ze mit Platz 2 an bei­den Bewerbs­ta­gen der Sprung auf das Podest. So nahm er also ins­ge­samt 5 Poka­le mit nach­hau­se. Chris­to­pher Kain hol­te nach dem 5. Platz im Sprin­gen auf der 2 Kilo­me­ter lan­gen Cross­lauf- Stre­cke fast 1 Minu­te auf und hol­te sich noch den 3. Platz in der Nor­di­schen Kom­bi­na­ti­on. Niko Kol­ler beleg­te den tol­len 4. Platz und Gabri­el Füh­rer ließ sei­nem Ärger über ein ver­patz­tes Sprin­gen im wahrs­ten Sin­ne des Wor­tes vol­len Lauf und erreich­te mit der aller­bes­ten Lauf­zeit Rang 6.

In der Schü­ler­klas­se II wur­de Rapha­el Lip­pert Drit­ter und das Geburts­tags­kind des Wochen­en­des, Jakob Peer, durf­te sich an bei­den Tagen über Platz 2 freu­en.

Wäh­rend die Bur­schen in Bad Ischl um Meter und Sekun­den kämpf­ten, durf­te Eli­sa Deu­bler bei den OPA- Spie­len in Hin­ter­zar­ten, Deutsch­land, gegen die inter­na­tio­na­le Eli­te ihrer Alters­klas­se antre­ten. Nach dem 1. Durch­gang lag sie mit einem Sprung auf 75 Meter noch auf Medail­li­en­kurs. Lei­der gelang der 2. Sprung nicht so gut, sodass sie sich mit dem den­noch guten 4. Platz zufrie­den­ge­ben muss­te. Im Team­be­werb gelang dann aber dann doch der ersehn­te Sto­ckerl­platz. Team Öster­reich wur­de Drit­ter.