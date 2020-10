Bergsteigerin stürzt an der Drachenwand 200 Meter ab

Schwe­re Ver­let­zun­gen erlitt eine Berg­stei­ge­rin am Diens­tag bei einem Unfall an der Dra­chen­wand. Die Frau rut­sche aus und stürz­te etwa 200 Meter in die Tie­fe.

Eine 54-Jäh­ri­ge Salz­bur­ge­rin unter­nahm am 20. Okto­ber 2020 gemein­sam mit einem Berg­freund eine Berg­tour auf die Dra­chen­wand in Mond­see. Die bei­den star­te­ten ihre Tour in Fuschl am See.

Aus­ge­rutscht und 200 Meter abge­stürzt

Unter­halb des Gip­fels dürf­ten sie durch aus­ge­tre­te­ne Steig­spu­ren vom mar­kier­ten Weg abge­kom­men sein und ver­stie­gen sich im weg­lo­sen Gelän­de. Plötz­lich rutsch­te die Frau aus und stürz­te etwa 150 bis 200 Meter ab. Ihr Beglei­ter muss­te den Absturz mit anse­hen und ver­stän­dig­te sofort die Ein­satz­kräf­te, berich­tet die Poli­zei.

Ande­re Berg­stei­ger eil­ten zu Hil­fe

Der Not­arzt­hub­schrau­ber C6, der Berg­ret­tungs­dienst Mond­see­land und die Alpin­po­li­zei Gmun­den wur­den alar­miert. Wäh­rend sich die Ein­satz­kräf­te zum Unfall­ort bega­ben, stieg der 64-Jäh­ri­ge zu sei­ner abge­stürz­ten Beglei­te­rin ab, konn­te die­se nach ca. 30 Minu­ten errei­chen und leit­ste­te Ers­te Hil­fe. Vier wei­te­re Per­so­nen, die sich am mar­kier­ten Weg befan­den, wur­den durch Hil­fe­ru­fe auf die Not­la­ge auf­merk­sam und eil­ten auch zur Ver­un­glück­ten.

Weni­ge Zeit spä­ter wur­den ein Not­arzt, ein Sani­tä­ter und Berg­ret­ter mit einem Tau vom Hub­schrau­ber an der Unfall­stel­le abge­setzt. Die 54-Jäh­ri­ge wur­de vom Hub­schrau­ber geret­tet und ins Tal geflo­gen. Von dort aus wur­de sie mit schwe­ren Ver­let­zun­gen ins Lan­des­kran­ken­haus Salz­burg geflo­gen.

Quel­le: LPD OÖ