Corona-Ampel: Bezirke Gmunden und Vöcklabruck auf rot

Sie­ben Bezir­ke in Ober­ös­ter­reich sind Don­ners­tag­abend bei der Schal­tung der Coro­na-Ampel auf die höchs­te Risi­ko­st­u­fe geschal­tet wor­den, dar­un­ter auch Gmun­den und Vöck­la­bruck.

Die Bezir­ke Gmun­den, Vöck­la­bruck, Gries­kir­chen, Ried im Inn­kreis, Rohr­bach, Schär­ding und Wels-Stadt sind nun mit der Far­be Rot als “sehr hohes Risi­ko” ein­ge­stuft. In Oran­ge mit “hohem Risi­ko” fol­gen die Bezir­ke Brau­nau am Inn, Efer­ding, Frei­stadt, Linz-Stadt, Urfahr-Umge­bung und Steyr-Land und Steyr-Stadt und Wels-Land.

Gelb — sprich mit “mitt­le­rem Risi­ko” sind aktu­ell nur noch Kirch­dorf an der Krems, Linz-Land und Perg bewer­tet. Gerin­ges Risi­ko gibt es der­zeit in Ober­ös­ter­reich in kei­nem der Bezir­ke.

Wie am Abend bekannt wur­de, gel­ten die am Mon­tag ange­kün­dig­ten Maß­nah­men, die eigent­lich am Frei­tag in Kraft tre­ten hät­ten sol­len, erst ab Sonn­tag.

